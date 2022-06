Toto65-ennakko: Morris lähestyy huippukuntoa – ”Pitäisi tiputtaa joitain kymmenyksiä Forssan ajasta”

Maan pääradalla nähdään keskiviikkona raviurheilua runsain mitoin, kun yhtä lukuun ottamatta kaikki lähdöt juostaan vähintään 2620 metrin kisoina. Ainoa kahden kierroksen kilpailu on Derbyn Tammachampion, jossa Dusktodawnboogie ja Magic Madonna ottavat toisistaan mittaa.

Toto65-peli starttaa illan neljännestä lähdöstä, joka on 3120 metrin tasoitusajo lämminverisille. Paalun viitosradalta starttaava, Kari Savolaisen valmentama Morris lähtee hakemaan jo kolmatta peräkkäistä voittoaan.

6-vuotias ori tunnetaan vauhtikestävyydestään, joten sille kolmen kierroksen matka on vain etu. Kaksi viime suoritusta ovat olleet mainioita, mutta treenari uskoo, että Morris parantaa menoaan vielä entisestään.

”Hevonen alkaa varmaan hiljalleen tavoittamaan huippukuntoa. Ihan vielä se ei ole siinä, mutta ei varmaan kaukana. Treenien perusteella se on hyvä”, Savolainen raportoi.

”Oikeastaan ainut murhe, mikä meille jossain kohtaa osuu, on se, että sillä tahtoo tulla hengitysongelmia kesällä. Se tulee vastaan kuin kiviseinä. Toistaiseksi sadetta on ollut mukavasti, eikä oireita ole ollut. Jossain kohtaa voi tulla se päivä, että se on yhtäkkiä viimeinen. Siihen on henkisesti varautunut.”

Valmentaja kuitenkin korostaa, ettei mikään tällä hetkellä viittaa siihen, että hengityksen kanssa tulisi ongelmia keskiviikkoon mennessä. Laukkaakaan Savolainen ei osaa pelätä.

”Se on pieni ja ketterä hevonen, niin kyllä se varmaan hyvin pyörähtää. Joltain muulta paikalta voisi päästä kovempaa matkaan, mutta kyllä se siitä ravia lähtee.”

Morris on ottanut viimeisimmät voittonsa keulapaikalta. Savolainen uskoo, että hänen suojattinsa voisi päästä sinne tälläkin kertaa. Valmentaja uumoilee myös rattaille hyppäävällä Juha Utalalla olevan keulajuoksu suunnitelmissa.

”Luulisi tuon selän kelpaavan paalun muille hevosille. Jos ei keulaan pääse, voi olla, että joutuu ajamaan johtavan rinnalta. Ei se ole kiva paikka keulahevosellekaan, jos Morris on rinnalla. Paalulla on vain viisi hevosta, joten eiköhän tuolla matkalla jokainen saa haluamansa paikan”, Savolainen pyörittelee.

Valmentaja on suunnitellut tekevänsä keskiviikon kisaan muutoksia kengitykseen.

”Jos ei Juha vahvasti vastusta, niin laitetaan eteen kultakengät. Muuten ei ole tarvetta muuttaa mitään. Kengitysmuutoskin tehdään hevosen terveyttä ajatellen.”

Vaikka vastassa on muun muassa kovaluokkainen Don Williams, uskoo Savolainen, että Morris nähdään voittotaistossa.

”Ei keskiviikon lähtö ole minusta ainakaan kovempi kuin Forssan kisa. Siellä oli esimerkiksi Way To Go 20 metrin takamatkalla. Don Williams on tietysti todella upea hevonen, mutta minun silmääni se on nyt näyttänyt vähän tasapaksulta. Jos siinä on reipas tempo koko ajan, kyllä Morrisin pitäisi tiputtaa joitain kymmenyksiä Forssan ajasta.”

Savolaisella on keskiviikkona startissa toinenkin hevonen. Morris saa matkaseurakseen tallikaveri Truthisouttheren, joka starttaa illan toisessa lähdössä. 3-vuotias tamma sijoittui totokolmikkoon uransa kolmessa ensimmäisessä startissa, mutta kolme viimeistä starttia on sujunut ilman suurempaa menestystä. Voittoon valmentaja ei tällä kertaa usko, mutta toivoo hevosen parantelevan ennätystään, vaikka juostava matka onkin 2620 metriä. Truthisouttheren ennätykset kirjataan tällä hetkellä lukemin 19,0ake ja 19,3ke.

”Se on mieluinen hevonen, mutta olen tosi varovasti ajellut sen startit. Sen pitäisi jaksaa mennä, mutta lähtöön on iso laukan riski.”

