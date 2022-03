Toto65-ennakko: Next Direction hakee paikkaa Finlandia-ajossa

Maan pääradalla ajetaan tulevana keskiviikkona kovatasoiset Toto65-ravit. Illan pääpelin ulkopuolella ajetaan kylmäveristen Viisivuotislähtö, jossa viime vuonna ikäluokan valtiaiksi kohonneet V.G. Voitto ja Siirin Valtsu avaavat kautensa.

Illan suurin mielenkiinto kohdistuu kuitenkin Toto65-pelin viidentenä kohteena ajettavaan Helsinki-ajoon. Kilpailun voittaja lunastaa kymppitonnin ykköspalkinnon lisäksi paikan vappuaattona Vermossa ajettavaan Finlandia-ajoon.

Helsinki-ajo ajetaan Finlandia-ajon tavoin 1620 metrin matkalla. Kiihdytyksestä on lupa odottaa tulista, sillä huippuhevoset ovat nopeita heti ensimetreistä alkaen.

Kolmosradalta matkaan ampaisee viime vuonna ajalla 10,7a kisan nimiinsä vienyt Next Direction. 9-vuotias ruuna avasi kautensa maaliskuun ensimmäisenä lauantaina Kuopiossa. Kirissä ei ollut totuttua ruutia, eikä Timo Hulkkosen valmennettava yltänyt kärkitaistoon. Treenari ei ole kuitenkaan vaisusta suorituksesta huolissaan.

”Ei siinä ollut mitään erikoista. Melkein tiesimme jo lähtiessä tämän. Saimme kuitenkin startin alle. Halusimme nähdä, onko kaikki kunnossa ja ravi sellaista kuin pitää”, Hulkkonen sanoo.

”Mitään kielteistä ei ole tuon startin jälkeen löytynyt. Nyt tietysti yritämme saada hevosen pirtsakammaksi, sen mukaan olemme koittaneet elää.”

Varustemuutoksilla on ollut aiemmin iso merkitys Next Directionin suoritukseen. Nyt virityksiä ei kuitenkaan tehdä, vaan varusteet pysyvät samoina kuin Kuopion startissa.

”Ei tule maskia eikä jenkkikärryjä. On sillä varmaan merkitystä, mutta emme halua ajaa jenkkikärryillä kuin äärimmäisessä hädässä. Ne käyvät hevosen takajaloille enemmän kuin tavan kärryt.”

Viime vuosina Next Directionin luottokuskina on toiminut Iikka Nurmonen. Tuttu ohjastaja on talvehtinut Ruotsissa, eikä saavu Vermoon keskiviikkona. Niinpä rattaille hyppää Hannu Torvinen.

”Hän on hyvä kuski. En osaa arvioida, mikä merkitys sillä on, mutta molemmat kuskit ovat osoittaneet, että pystyvät ajamaan todella hyvällä luokalla.”

Torvinen ei osannut juurikaan kommentoida odotuksiaan kisasta, mutta totesi viikonlopun Ravigaalassa, että Vermossa laitetaan kaikki peliin. Sama ajatus on myös Hulkkosella, joka mielii suojattinsa kanssa Finlandia-ajoon. Mikäli kevään startit menevät hyvin, on toiveissa myös suunnata toukokuun lopulla Solvallan radalla kilpailtavaan Elitloppetiin, jossa Next Direction oli mukana toissa vuonna.

”Kyllähän me tietysti olemme valmiit lähtemään sinne, jos onnistumme niin hyvin, että kutsu tulee.”

