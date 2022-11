Toto65-ennakko: Niemisellä useampi menestyssauma Vermossa – Don Williams avaa talvikautensa

Viime keskiviikkona illan pääpeli starttasi jo kolmannesta lähdöstä, mutta tällä viikolla palataan normaaliin, kun Toto65-peli starttaa illan neljännestä lähdöstä.

Avauskohde on avoin 2120 metrin ryhmäajo lämminverisille. Mukana on monta kaviourien kestomenestyjää, joten luvassa on tasainen kisa. Yksi mielenkiintoisimmista nimistä on kasiradalta starttaava Don Williams. Markku Niemisen valmentama 9-vuotias ori on kilpaillut viimeksi kesäkuussa, joten se tuskin on vielä terävimmillään. Valmentaja kuitenkin odottaa siltä hyvää panosta.

”Ehkä voitto on vielä kaukana, kun vastassa on kilpailleita hevosia. Hevonen on kuitenkin hyväntuntuinen ja treenannut hyvin”, Nieminen kertoo.

Don Williams ostettiin vuoden 2020 keväällä Ranskasta Suomeen. Ori aloitti uudessa kotimaassaan viidellä peräkkäisellä voitolla. Senkin jälkeen menestys on ollut hienoa, mutta tämän vuoden osalta voittotili on vielä avaamatta. Vauhtikestävänä tunnetun hevosen ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa etenkin pitkillä matkoilla.

”Periaatteessa tähtäämme pitkille matkoille, mutta niitä on aika vähän tarjolla, kun Vermossakin sarja on kirjoitettu niin, että tasoitusta tulisi 60 metriä. Ei viitsisi niin pitkälle takamatkalle ilmoittaa, joten täytyy varmaan ajaa näitä avoimia lähtöjä.”

Don Williamsin lisäksi Niemisellä on 65-kohteissa kaksi muutakin hevosta. Kolmannessa kohteessa ykkösradalta kiihdyttää puolet uransa kuudesta startista voittanut American Cooper, joka on kisan ennakkosuosikki. Suurin uhka Niemisen tallin ykkössijalle tulee Pekka Korven pilttuusta, kun kyvykäs mutta epävarma Citadella Evo starttaa kasikaistalta.

”American Cooper on hieno hevonen”, Nieminen kehuu. ”Lähtönopeutta ei ole vielä testattu. Ainakin hyvä lähtijä se on, mutta onko sitten riittävän nopea ykkösradalta?”

Niemisen tallin kolmas 65-kohteissa starttaava hevonen on Time Match, joka hakee Don Williamsin tavoin kauden avausosumaansa. Se kilpailee viidentenä 65-kohteena toimivassa Derby-sarjan kisassa. Lähtö on rajattu nelivuotiaille Suomessa syntyneille lämminverisille. Alle 25 000 euroa tienanneet pääsevät matkaan paalulta, kun taas sitä enemmän tienanneet starttaavat 20 metrin takamatkalta.

Vajaat 100 000 euroa tienannut Time Match lähtee takaa-ajoon voltin kakkosradalta. Sen sisäpuolelta starttaa ennakkosuosikki Deep Blue Font.

”Time Match on parantanut koko ajan. Porin St. Legerissä se teki hyvän suorituksen sekä karsinnassa että finaalissa. Siltä on lupa odottaa hyvää suoritusta, ja kyllä se voittokin sieltä vielä tulee”, Nieminen uskoo.

Valmentaja itse uskoo tallin parhaan voittosauman olevan illan kolmannessa lähdössä kisaavan Uptown Kempin kanssa. Vasta neljä kertaa urallaan kilpaillut kolmivuotias asettuu ensimmäistä kertaa urallaan auton taakse. Edellinen kisa Kouvolassa päättyi nelossijaan.

”Toivotaan parempaa sijoitusta kuin viimeksi. Se on hyvä lähtijä ja hyvällä paikalla”, Nieminen sanoo.

Merkittäviä varustemuutoksia valmentajan mukaan tuskin nähdään minkään hevosen kohdalla.

