Toto65-ennakko: Nikulaisen tallista nähdään tositoimissa iskukykyinen nelikko

Toto65-kohteiden ulkopuolella kisattavaan kylmäveristen tasoitusajoon Nikulaisen hoivista tulee vahvavireinen Fuego. Sille tehtiin tauon aikana jalkaoperaatio, joka näyttää menneen nappiin, sillä ruuna on voittanut Kajaanissa kaksi kertaa peräkkäin.

”Sen ravi on ollut ennen silloin tällöin kulmikasta, mutta nyt se on ravannut hyvin ja ollut yllättävän varmanoloinen. En tiedä, että paljonko sillä on varaa ollut, mutta joka kerta, kun olen vauhtia pyytänyt lisää, on sitä löytynyt. Sitä en osaa sanoa, että paljonko siellä vielä varaa on, ennen kuin hyppy tulee.”

Fuegon pärjäämisen suhteen treenarilla on hyvät odotukset.

”Siinä ei ole kovin paljoa hevosia edessä, joka suosii takamatkalaisia. Jos meillä juoksu onnistuu, odotan sitä kärkipäähän”, Nikulainen kertoo.