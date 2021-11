Toto65-ennakko: Ojanperä tuo kovan nelikon Ouluun – ”Mielestäni sen pitää olla vielä parempi kuin tähän asti”

Äimäraution lisäksi maanantain toisena ravinäyttämönä toimii Lappeenranta. Oulussa yksi mielenkiintoisimmista nimistä on Volcano, joka on ottanut uransa yhdeksässä ensimmäisessä startissa jo viisi voittoa.

4-vuotiaan ruunan emä on Emma Rose, jonka ensimmäinen jälkeläinen on ainoastaan viidesti startannut, mutta kolmesti urallaan voitto juhlinut Glowing Love Luca, joka on kilpauransa jo päättänyt. Toinen jälkeläinen puolestaan on kaikille raveja seuraaville tuttu nimi: Hotshot Luca. Piirun vajaat puoli miljoonaa euroa tienannut ori oli todellinen varsatähti, sillä kolmivuotiskauden ansiot lähentelivät 200 000 euroa. Myös Emma Rose juoksi parhaan kautensa kolmivuotiaana.

Ei siis ihme, että odotukset Volcanoa kohtaan ovat korkealla. Se kilpailee nelivuotiaana vasta ensimmäistä kauttaan. Vaikka voittoja on kertynyt, toivoo valmentaja vielä parempaa olevan luvassa.

”Se on ihan ok mallilla”, Antti Ojanperä sanoo. ”Se ei vain lokakuussa ollut niin hyvä, joten ei sitten ajettu kilpaa.”

Puolentoista kuukauden mittainen tauko päättyi noin kaksi viikkoa sitten Vermossa. Silloin ruuna teki oikein rehdin esityksen johtavan rinnalta ja sijoittui toiseksi. Nyt reippaasti kiihdyttävä Volcano starttaa 2120 metrin ryhmäajoon viitosradalta. Lähtö toimii myös Toto65-pelin kolmantena kohteena.

”Minun mielestäni sen pitää olla vielä parempi kuin tähän asti. Se parantaa koko ajan, ja kun saadaan tämä talvi vielä tehdä sitä, siitä tulee ihan oikea hevonen.”

Treenarin mukaan Volcanolla ei tällä hetkellä ole sellaista ominaisuutta, joka selkeästi erottuisi sen parhaaksi aseeksi, mutta voimia sillä tuntuu piisaavan.

”Onhan se aika riski menemään, mutta en tiedä, onko siinä sellaisia superominaisuuksia. Siinä on kuitenkin paljon hyvää, kun se on oikein kohdillaan.”

Ojanperän tallista Ouluun saapuu muitakin mielenkiintoisia hevosia. Illan pääpelin avauskohteessa starttaa Cover Prince, joka kiihdyttää mailin kisaan takarivistä.

”Uskon, että se on ihan ok, kaikki pitäisi olla ihan jees.”

Toto65-pelin ulkopuolella starttaavat kolmanneksen uransa tähänastisista starteista voittanut Ropertto ja kaksinkertainen ravikuningas Evartti. Lisäksi koelähdössä on reilun vuoden tauon jälkeen paluuta radoille havitteleva kolmen vuoden takainen kriteriumvoittaja Herra Heinämies.

”Ropertto on ihan ok. Sen pitäisi olla aika hyvällä mallilla. Odotan sitä kärkitaistoon.”

Vaikeuksien jälkeen huippukauden jälleen tehnyt Evartti palaa vajaan kahden kuukauden tauolta, mutta huippuoriilta odotetaan aina menestystä.

”Ihan positiivisin mielin tullaan. Evartti tuntuu aivan hyvältä”, valmentaja raportoi. ”Me varmaan ajetaan Evartilla muutama lähtö, että talvitauosta ei tule niin pitkä.”

Ojanperä kertoo, että varustemuutoksia ei näillä näkymin ole tulossa millekään hevoselle. Kaikkia hevosia ohjastaa valmentajan luottokuski ja maan ykkösohjastaja Santtu Raitala.

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.