Toto65-ennakko: Okkolinilta mukana kovakuntoinen finalisti – ”On vaikea ennakoida”

Kylmäveristen ryhmäajossa Okkolinin tallin Myllyn Vili hakee paluuta menestyskantaan. Kymmenvuotias keskeytti kilpaillessaan viimeksi Forssassa syyskuun puolivälissä.

”Meillä on ollut hevosia piilevästi kipeänä. Hevonen oli tuntunut huonolle käteen, ja Oonalta oli hieno ratkaisu, ettei hän lähtenyt ihmeellisen laukan jälkeen revittelemään.”

Rata 12 vaikeuttaa Myllyn Vilin tehtävää oleellisesti.

”Lähtöpaikka on taas kerran huono, mutta jos hevosella on kaikki kunnossa, ei minua yllättäisi, vaikka se nousisi korkealle. Tämä on ihan hyvä hevonen.”

Okkolin ei vedä ohjastajannuttua ylleen keskiviikkoiltana, koska hän kärsii ajokieltoa.

”Toki se on oma hommansa katsella sivusta, mutta se on tällä kertaa näin. Oonalle iso kiitos, että hän on onnistunut ohjastajana todella hyvin. Ajaessa en hommaa enää jännitä, mutta näin tilanne on eri. Se on hyvä merkki, kun vähän jännittää, koskas silloin hommassa on tosissaan mukana.”