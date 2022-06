Toto65-ennakko: Okkolinin suomenhevosjoukkueelta odotetaan menestystä – ”Voitto ei tämän hevosen kohdalla yllättäisi lainkaan”

Vermon sarjatarjontaan on useana keskiviikkona kuulunut jaettava sarja, johon ilmoitetut hevoset jaetaan voittosumman perusteella omiin lähtöihin. Tällä viikolla sarja oli tarjolla kylmäverisille.

Etenkin menestyneistä suomenhevosistaan tunnettu Teemu Okkolin ilmoitti kaikkiaan mukaan kuusi hevosta, joista peräti neljä asettuu vastakkain illan viidennessä lähdössä, joka toimii myös Toto65-pelin toisena kohteena.

2120 metrin ryhmäajon suurimmat suosikit tulevat juuri Okkolinin tallista. Ykkösradalta Juha Utalan ohjastamana kiihdyttävä Eivari on voittanut viidestä viime kisastaan neljä. Sekä pelaajilla että valmentajilla vaikuttaisi olevan runsaasti luottoa 6-vuotiaan oriin menestykseen tälläkin kertaa.

”Sillä on kunto todella hyvällä mallilla tällä hetkellä. Eivarille osui vielä huippupaikka lähteä, joten siltä pitää odottaa hyvää panosta”, Okkolin sanoo. ”Taulustakin näkee, että Eivari on varmaravinen hevonen. Se on periaatteessa meidän ykköshevosemme tähän kisaan tällä hetkellä.”

Valmentaja itse hyppää kakkossuosikkina kisaan lähtevän Wuugan rattaille. Tämän kauden seitsemässä kisassaan ruuna on ravannut neljä kertaa ykköseksi.

Wuuga palaa vajaan kuukauden mittaiselta huililta, mutta tästä ei Okkolinin mukaan kannata olla huolissaan. Sen sijaan ruunan menohalut voivat näytellä suurta roolia kisassa.

”Wuuga on tosi mielenkiintoinen ja hyvä hevonen. Se on tuntunut oikein hyvältä, joten silläkin on hyvä mahdollisuus pärjätä. Onneksi on eturivin paikka. Se helpottaa lähtemistä huomattavasti. Wuuga on sellainen, että jos se on oikein menopäällä, saavat tallikaveritkin juosta.”

Joukkueen kolmas jäsen on kuutosradalta starttaava Franster. Kuukausi sitten kauden avausvoittonsa napannut ruuna saa rattailleen Henri Bollströmin.

”Riippuu tietysti siitä, miten juoksu onnistuu, mutta Franster lähtee hyvin liikkeelle. Silläkin on mahdollisuus sijoittua totoon”, Okkolin uskoo. ”Franster menee ilman etukenkiä.”

Okkolinin kvartetin täydentää Dzingel, jonka valmentajan tytär Oona Halme hankki keväällä omistukseensa. Omistaja myös ohjastaa reilun kuukauden mittaiselta tauolta palaavaa ruunaa. Ysirata vastaa taustajoukkojen toiveita.

”Dzingel on hyvässä kunnossa. Nyt siltä otetaan ensimmäistä kertaa takakengät pois”, Okkolin paljastaa. ”Lähtöpaikka on paras mahdollinen, kun se ei ole nopea startista. Sen kohdalla olen tyytyväinen rahasijaan. Dzingel kannattaa huomioida peleissä, kun se pääsee starttaamaan säännöllisemmin. Se on hyvä hevonen.”

Vaikka lähdön osallistujista peräti kolmannes tulee samasta tallista, ei Okkolin ole laatinut suuria suunnitelmia taktiikan suhteen.

”Kun auto irtoaa, lähdetään kaikki reippaasti matkaan. Katsotaan tilanteen mukaan, miten ajetaan. Wuugan kohdalla on vaikea sanoa etukäteen, miten innokas se on siinä alussa.”

Ei ole ideaali tilanne, että neljä saman tallin hevosta taistelee samoista palkintorahoista, mutta Okkolin ei asiasta valita, sillä mahdollisuus oli tiedossa jo hevosia ilmoittaessa. Jaettava sarja saa valmentajalta pelkästään kiitosta.

”Tämä on hieno homma, että tällaisia järjestetään. Toivottavasti näin tehdään jatkossakin.”

Okkolinin hevosista Vermossa starttaavat myös Valyria ja Helmen Humu. Ensin mainittu kilpailee illan ensimmäisessä lähdössä, joka ei lukeudu Toto65-kohteisiin.

Valyria on esittänyt lupaavia kyytejä, mutta laukat ovat vielä sotkeneet 5-vuotiaan tamman menoa.

”Odotan siltä hyvää panosta. Se on treenannut hyvin kotona, mutta tokihan se on epävarma. Ravatessaan se pystyy pärjäämään. Siltä otetaan takakengät pois. Haetaan sillä vähän varmuutta siihen lähtötilanteeseen.”

Helmen Humu puolestaan saattaa hyvinkin kohota jopa koko Toto65-kierroksen pelatuimmaksi hevoseksi. 8-vuotias ruuna iski viime keskiviikkona tiukasti yhteen Brameen kanssa, joka tällä kertaa kiihdyttää Helmen Humun ulkopuolelta.

Viikko sitten kaksikko paineli aivan omia vauhtejaan kärjessä, eivätkä muut saaneet taisteluparia kiinni missään vaiheessa. Keulassa ravannut Bramee veti keulapaikalta pidemmän korren, mutta nyt osat saattavat hyvinkin vaihtua.

Okkolin itse ohjastaa kolmosradalta Toto65-pelin kolmannessa kohteessa kiihdyttävää ruunaa.

”Helmen Humun kunto on tosi kova. Nyt on hyvä lähtöpaikkakin, kun se lähtee niin reippaasti matkaan. Ajetaan siitä eteenpäin. Voitto ei tämän hevosen kohdalla yllättäisi lainkaan. Sillä on sellaiset vauhdit, että sen pitäisi pärjätä omissa sarjoissaan vähän pidempään, jos se vain pysyy terveenä.”

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.