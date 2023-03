Toto65-ennakko: Packalénilla kova joukkue Vermoon – "Mielestäni sen kuuluukin olla suosikki"

Christa Packalénin valmennettavat ovat olleet loistavassa iskussa alkuvuoden. Hollolalaisvalmentajan suojatit ovat voittaneet peräti puolet kaikista alkukauden starteistaan.

Keskiviikkona maan pääradalla Packalénilla on hyvä mahdollisuus juhlia voittoa useamman hevosen kanssa, mutta tallilta kantautuu ikäviäkin uutisia: Toto65-pelin avauskohteen suursuosikki Kiikku’s Trooper jää pois kisasta.

Ensimmäisenä Packalénin joukkueesta finaalipaikkaa jahtaa MAS Flash, joka kilpailee jo ennen 65-kohteita. Ruunan edellinen startti Teivossa meni täysin pieleen, eikä sijoitus kerro totuutta hevosen vireestä.

”Ihan hyvin miettein lähdemme sen kanssa. Sillä meni viimeksi juoksu ihan pilalle, eikä hevosessa mielestäni ollut vikaa. Sen startin saa unohtaa”, Packalén sanoo.

”Kuvittelisin sen jatkavan samassa kunnossa kuin ennen edellistä starttia. Muutoksia varusteisiin emme tee.”

Vaikka Kiikku’s Trooper jää kotitalliin, löytyy 65-kierroksen suurin suosikki Packalénin joukkueesta. Illan kuudentena lähtönä ajettavassa Toto65-pelin kolmannessa kohteessa katseet kääntyvät Nemea Katoon. 5-vuotias ori on kerännyt kauden neljästä startistaan kolme voittoa ja yhden kolmossijan.

”Sillä on kaikki hyvin. Nyt tulee vähän pidempi starttiväli, mutta se on treenannut hyvin. Se on ollut lyhyemmällä starttivälillä parempi, joten saa nähdä, miten se suorittaa nyt. Lähtö oli kuitenkin paperilla sellainen, että mielestäni sen kuuluukin olla suosikki.”

Vaikka Nemea Kato on kilpailuissa armoton vastustajilleen, on se kotioloissa mitä mukavin oripoika. Valmentaja uskoo sen parantavan vielä otteitaan kesäkeleillä.

”Noiden aiempien starttien perusteella kuvittelen, että sillä tulee mukava vuosi. Ajatus on, että kun päästään riisumaan kenkiä, se parantaa edelleen, Mielenkiinnolla odotan tulevaisuutta sen kanssa”, Packalén toteaa.

”Kotona se on kuin ruuna. Se on äärettömän kiltti ja kaikin puolin tosi miellyttävä hevonen.”

Packalénin keskiviikkona starttaavan kolmikon täydentää Kiikku’s Nea, joka kilpailee illan seitsemäntenä lähtönä ajettavassa Nuorten sarjassa.

”Se voitti viimeksi tosi helposti. Ensimmäinen startti tuntui olevan silkkaa harjoittelua sen kanssa, eikä hevonen oikein ymmärtänyt hommasta mitään. Toiseen starttiin se oli jo paljon parempi. Kotona se on tuntunut menneen eteenpäin. Hyvillä mielin tullaaan senkin kanssa.”

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.