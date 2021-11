Toto65-ennakko: Panthera uhkuu menohaluja – ”Ei tarvitse ainakaan käskeä”

Keskiviikon Toto65-kierros palaa tutulle paikalleen Vermoon.

Kylmäverisille rajattu Sisusarja toimii illan pääpelin toisena kohteena. Kisa ajetaan totutusti kolmen kierroksen tasoitusajona. Lähdön ainoana alle 10 000 euroa tienanneena Panthera starttaa yksin perusmatkalta.

7-vuotias ori on osoittanut kykynsä, mutta myös epävarmuutensa. Ura käsittää ennen keskiviikkoa 19 starttia, joista Hakkaraisen valmennettava on voittanut kahdeksan. Laukkamerkintä on piirtynyt tuloksiin kuitenkin 11 kertaa, joten pelaajilla riittää pohdittavaa hurjat vauhtivarat omaavan Pantheran kohdalla.

Treenari lähtee kisaan luottavaisena, vaikka tietää laukkariskin roikkuvan ilmassa.

”Ainahan sitä täytyy menestys olla mielessä, kun noin pitkälle lähtee”, Pieksämäeltä pääkaupunkiseudulle suuntaava 76-vuotias Hakkarainen nauraa. ”Tai niin sitä ainakin kuvittelee. Intoa hevosella meinaa olla vaan liikaa. Siitä ne laukatkin johtuvat.”

Valmentaja uskoo, että kun Panthera saa kiihdyttää yksin, ei laukkariski ole aivan niin suuri.

”Yleensä se laukka on tullut siihen alkuun, mutta voi se tulla myöhemminkin vaikka vapaalta radalta, kun se on niin kilpailuhenkinen. Alku on kuitenkin se kaikista vaikein.”

3120 metrin matka ei ole ongelma jaksavalle hevoselle. Panthera on kertaalleen kilpaillut kolmen kierroksen matkalla. Se tapahtui kesällä Joensuussa, mutta silloin tuli laukka, eikä juoksukaan onnistunut.

”Melkein koko matkan juoksi kolmatta rataa”, Hakkarainen muistaa.

Hevosta viime starteissa ohjastanut Ari Moilanen jatkaa Pantheran rattailla. Vihtiläiskuski käy tiukkaa taistoa Vermon ajajaliigan voitosta Hannu Torvisen kanssa. Moilanen pitää tällä hetkellä piikkipaikkaa 41 täysosumalla. Torvisella voittoja on kasassa yksi vähemmän.

”Ei miehen ole tarpeen enää opetella”, Hakkarainen hymähtää Moilasen kokemukselle. ”Hän on ajanut myös Pantheran ukkia (Tiikeri) ja mummoa (Kiikun Suhina). Kysyin Moilaselta hänen ajettua ensimmäistä kertaa Pantheraa, kun se voitti Vermossa, että kumpaan on tullut enemmän. Hän vastasi, että ei osaa sanoa, mutta juoksija on.”

Varusteisiin ei tule muutoksia. Pantheralla on edessä jo pienet hokkikengät, kuten on läpi vuoden takanakin.

Vaikka radalla ori on ajoittain hieman liiankin innokas, on se kilpatilanteen ulkopuolella varsin rauhallinen.

”Se on todella fiksu. Vaikka raveissakin olisi tammoja vieressä, se ei reagoi. Kotona se on helppo käsitellä, mutta ajaessa menohaluja riittää. Ei tarvitse ainakaan käskeä.”

Pantheralta on nähty tänä vuonna suorastaan suvereeneja voittoja, joten sen tulevaisuus on todella mielenkiintoinen. Hakkarainen uskoo hevosen riittävän pitkälle, jos vain ravi alkaa maistua paremmin.

”Vauhdit riittävät, mutta laukat pitäisi vain saada pois. Se on myös jaksava hevonen.”

