Toto65-ennakko: Pettersson-Perklénin tallin arvoituksellinen tulokas – ”Tosi vaikea veikata”

Kolmevuotias Edit Tourraj teki ensimmäisen starttinsa toukokuussa Hagmyrenissä. Se otti silloin täysosuman, mutta Daniel Wäjerstenin käsistä kilpaillut tamma jäi muissa kesän kilpailuissaan ilman ykköstiloja.

Nina Pettersson-Perklén haki tamman talliinsa syyskuun alkupuolella.

”Kävin hakemassa hevosen toissa viikon torstaina, joten ei se kauaa ole ehtinyt valmennuksessa olla”, Pettersson-Perklén kertoo.

”Hevosen haku oli hyvinkin pikainen reissu. Lähdimme Suomesta aamulla, olimme yhden yön Ruotsissa ja tulimme seuraavana iltana jo kotiin. Se oli tosi nopea reissu.”

Pettersson-Perklén sanoo katsoneensa kolmivuotiaan uran aikaisempia kisoja.

”Se on nuori tamma, joka meni ihan hyvillä otteilla loppukevään starteissa. Hevosella on ollut kurveissa ilmeisesti vähän ongelmia, mutta mitä on kotona käyty ajamassa, on kaikki ollut jees. Tamma on hyvänoloinen.”

Siuntiolaistreenari ei lupaile Janne Mäenpään omistamalle tammalle kärkisijaa avauskisasta.

”Lähdetään starttiin ihan hyvillä mielin. Ysirata on varmaan hyvä asia, koska se on enemmänkin lämpiävää sorttia. Hevosen suoritusta on tosi vaikea veikata.”

Avoimessa lähdössä Pettersson-Perkléniltä kilpailee Justice Ås. Kymmenvuotias kilpaili edellisen kerran toissa viikolla Oulussa sijoittuen yhdeksänneksi.

”Justice Ås on enemmän mailin hevonen. Matkavauhti Oulussa ei ollut tälle mieluista, koska kolmas puolikas mentiin niin kovaa. Se oli syy, ettei hevonen ollut parhaimmillaan. Loppusuoralla jäi vähän uupumaan."

"Vermon lähtö on tosi kova, enkä tule sen kanssa starttiin kauhean positiivisin odotuksin.”

Tammadivisioonakarsinnassa Dame Lane ei kuulu lähtönsä todennäköisimpiin menestyjiin, mutta Pettersson-Perklén antaa valmennettavalleen yllätyssauman.

”Se on ollut treeneissä oma itsensä. Ennen viime kerran monté-lähtöä se oli hyvä. Yhdessä volttilähdössä se laukkasi, mutta on esittänyt ihan hyviä otteita muuten. Ei se hirveästi yllättäisi, vaikka se pärjäisi.”