Toto65-ennakko: Pitkä matka suosii huippukunnossa kilpailevaa oria

Keskiviikon 65-kierroksella kilpaillaan kolmen kierroksen matkalla niin lämmin- kuin kylmäveristenkin toimesta.

Kylmäveristen Sisusarjassa mielenkiintoinen nimi on Olli-Pekka Hämäläisen valmentama Vilju, jonka voitto tuntuu roikkuvan ilmassa. 9-vuotias ori on sijoittunut neljässä viime kisassaan aina kolmen parhaan joukkoon. Kolmesti se on sijoittunut toiseksi, mutta laukat ovat estäneet voittotilin karttumisen.

Viime keskiviikkona Vilju laukkasi heti kiihdytyksessä, mutta jyräsi sen jälkeen väkivahvasti vielä voittotaistoon. Tälläkin kertaa tuloksena oli kakkossija, kun Säfööri leikkasi maalilinjan ensimmäisenä.

Taustajoukkojen odotukset ovat korkealla, sillä pitkä matka suosii vauhtikestävänä tunnettua Viljua. 60 metrin takamatkalta ei tosin ole varaa kompurointeihin.

”Emme me ole vanhalle herralle tehty viime keskiviikon jälkeen mitään”, Hämäläinen kertoo valmistautumisesta keskiviikon koitokseen. ”Ajetaan kevyt viimeistely tiistaina ja se on siinä. Hevonen on ainakin ollut hyväntuulinen, joten uskoisin kaiken olevan kunnossa. Jos juoksu onnistuu, eikä tule pahaa laukkaa, niin kyllähän se on kärkitaistossa. Matka on iso etu sille.”

Keskiviikkona orin rattaille hyppää ohjastajaliigan kärkinimi Santtu Raitala. Hän on ohjastanut Viljua ennenkin, eikä Hämäläinen näe kuskinvaihdosta merkittävänä asiana.

”Eihän sillä ole väliä noille herroille, jotka tuollaisella rutiinilla ajavat.”

Varusteiden osalta Vilju jatkaa hyväksi todetulla kaavalla.

”Ei tule muutoksia, jos ei jotain aivan poikkeavaa tapahdu”, Hämäläinen sanoo.

Radoilla Vilju tunnetaan vahvana jyränä, joka jaksaa tarpeen vaatiessa kierrellä ulkoratojakin. Kotioloissa ori on Hämäläisen mukaan todellinen herrasmies.

”Se on aina fiksu ja hyvin käyttäytyvä ori.”

Viljun voittosumma lähentelee jo 60 000 euroa. Ori on kilpaillut urallaan 94 kertaa, joista se on kerännyt 18 voittoa ja 26 muuta totosijaa. Hämäläinen uskoo, että suomenhevoseksi vielä iältään nuori hevonen jatkaa kapuamistaan kohti kovempia koitoksia.

”Jos ei tule mitään tapaturmaa tai pahempaa loukkaantumista, niin vielä joskus Vilju kilpailee avoimella tasolla. Näin ainakin kuvittelen”, Hämäläinen päättää.

