Toto65-ennakko: Planbee heti valmis menestymään – ”Se on treenannut niin kovilla tehoilla”

Maan pääradalla ravattavalla Toto65-kierroksella riittää mielenkiintoista seurattavaa. Huomio kiinnittyy etenkin illan pääpelin kolmantena kohteena toimivaan Derbyn kevätsuosikkiin, jossa kautensa avaa moni viime vuoden ikäluokkamenestyjä. Yksi näistä on kriteriumvoittaja Planbee 13,2ake, joka starttaa 2620 metrin kisaan kakkosradalta.

Viime vuonna lähes 140 000 euroa tienanneen ruunan talvi on sujunut valmentaja Jukka-Pekka Hukkasen mukaan niin hyvin, että siltä on lupa odottaa heti hyvää panosta.

”Hevosta on päästy treenamaan hyvin, ja kelitkin ovat olleet hyvät”, Hukkanen raportoi. ”Uskon sen olevan heti hyvässä iskussa, se on treenannut niin kovilla tehoilla. Se on sellainen reipas hevonen, eikä se ole lihavassa kunnossa, joten uskon, että se on tosi valmis.”

Ruunaa ei ole maksettu Kuopio Stakesiin, joten valmentaja suunnittelee Planbeen kilpailevan kevään ja kesän aikana harvakseltaan. Kauden isoin tähtäin on tietysti syksyllä Vermossa ravattava Derby.

4-vuotiaasta hevosesta puhuttaessa on loogista, että kehitystä on tapahtunut jokaisella osa-alueella. Hukkanen toivoo, että suurin harppaus on tapahtunut kestävyydessä.

”Se on jotenkin treenannut tosi vahvan tuntuisesti.”

Viime vuosi oli Planbeelle ja sen taustajoukoille huima. 17 kisaa tuotti seitsemän voittoa ja kuusi muuta totosijaa. Arvokkain onnistuminen oli tietysti Kriterium, jonka voitosta ruuna kuittasi 90 000 euron ykköspalkinnon.

Ikäluokkafinaalissa Planbee pääsi vielä yllättämään niin vastustajat kuin pelaajatkin, mutta nyt Tommi Kylliäisen ajokin kyvyt ovat kaikkien tiedossa.

”Viime vuonna ei oikein osannut ajatella, minkälainen hevonen siitä tulee. Se on suorittanut niin hyvin, että kyllä siltä pitää tänäkin vuonna odottaa hyvää kautta”, Hukkanen sanoo.

Kauden avausstarttinsa Planbee juoksee näillä näkymin ilman kaikkia kenkiä.

”Kotona pitää tietysti olla hokkikenkä, eikä kehtaisi lyödä sitä kesäkenkään. On helpompi ottaa hokkikengät kokonaan pois ja laittaa kisan jälkeen takaisin. Se on sille ihan optimibalanssi. Ainakin 2600 metrillä uskon kengättömyydestä olevan hyötyä.”

Planbeen meno on vauhdikasta niin kotona kuin kilparadoilla. Siksi se päätettiinkin ruunata jo kaksivuotiaana. Tästä juontuu myös valmentajan toive keulajuoksusta.

”Se on vähän sellainen arka, mutta kuitenkin tosi kiltti hevonen. Sillä oli hampaiden kanssa ongelmia 2- ja 3-vuotiaana, joten ehkä osittain siksi se on melko virkeä ajettava. Kilpailuissakin se tahtoo koukkia selässä. Ohjastajaa ajatellen voisi olla helpompi ajaa keulasta, siihen se varmaan rauhoittuu.”

Planbeen lisäksi Hukkanen tuo Vermoon kaksi muutakin hevosta. Raven starttaa Toto65-pelin neljäntenä kohteena ajettavassa 2120 metrin kisassa. Lähtö on rajattu enintään 30 000 euroa tienanneille.

Valmentajaa uskoo, että ruunalla olisi ollut sana sanottavanaan eturivin paikalta, mutta rata 11 vie toiveet kärkisijoista.

”Sille tuli vuohiskuppa, joten se piti jättää pois edellisen kerran. Muihin meidän hevosiimme tauti ei ole ainakaan vielä iskenyt. Rahasija olisi hyvä tuolta paikalta.”

Toto65-pelin päätöskohteessa mahdollisuudet menestykseen ovat jälleen paremmat. Kautensa kahdella kakkossijalla aloittanut Stonecapes Picasso kiihdyttää kolmosradalta kohti keulapaikkaa.

”Silläkin varmaan yritetään ajaa keulasta tämä startti. Toivottavasti se olisi mennyt kahdesta startista eteenpäin. Sille olisi iso apu, jos eteen pystyisi laittamaan kesäkengät. Se on ollut selästä vähän terävämpi kuin keulasta, mutta nyt sitä on tänä talvena päästy treenaamaan paremmin, joten kokeillaan, jos se vastaisi nyt paremmin keulasta.”

