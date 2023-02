Toto65-ennakko: Pronssidivisioonafinaalin voittaja jatkaa hopeadivisioonakarsinnassa – suomenhevoset aloittavat matkansa kohti Kuninkuusraveja

Keskiviikkona Vermossa ravataan tuttuun tyyliin Toto65-kierros. Illan pääpelissä on tällä viikolla normaalia enemmän mielenkiintoa, sillä 6 oikein -voittoluokassa on jaossa 65 000 euron jackpot. Lähdöt ovat lisäksi tasokkaita, sillä keskiviikkona ajetaan sekä divisioonakarsintoja että Kevätcup-karsintoja.

Kauhavalla talliaan pitävä Antti Ala-Rantala on viime vuosina noussut voittosummalla mitattuna kotimaan valmentajaeliittiin. Viime kaudella kyseisessä tilastossa hänen edellään oli vain kuusi valmentajaa. Tämäkin vuosi on alkanut Ala-Rantalan valmennettavilta mainiosti, sillä hänen suojattinsa ovat tienanneet ennen maanantain raveja kotimaan kolmanneksi eniten.

Keskiviikkona Ala-Rantala matkaa Vermoon kolmen valmennettavansa kanssa. Mukana on kaikki tallin tämän hetken kuumimmat nimet.

”Kaikille on hyvät lähdöt, niin saatiin kova joukkue keskiviikolle”, Ala-Rantala toteaa.

Toto65-kohteissa Ala-Rantalalla on mukana kaksi hevosta. Näistä ensimmäisenä auton taakse asettuu lauantaina Teivossa pronssidivisioonafinaalin voitostaan 10 000 euroa tienannut Claude P.Hill, joka kilpailee Toto65-pelin kolmantena kohteena toimivassa kuudennessa lähdössä. 6-vuotias ruuna on äitynyt talven aikana hurjaan iskuun, sillä viidestä viime kisasta tuloksena on neljä voittoa ja yksi kolmossija. Voitoista kolme on tullut keulapaikalta, mutta kaikki viisi viimeisintä kisaa ohjastanut Ari Moilanen joutuu suunnittelemaan toisenlaisen taktiikan tällä kertaa, sillä Claude P.Hill starttaa lyhyellä matkalla kilpailtavaan hopeadivisioonakarsintaan takarivistä.

”Etupuolella on aika nopeita avaajia, joten siinä voi tulla kova avaus. Tämähän tulee hyvin takaakin, kuten Mikkelin maililta muistetaan. Uskon ja odotan hevosen pärjäävän jälleen”, valmentaja Antti Ala-Rantala ennakoi.