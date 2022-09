Toto65-ennakko: Rallston pyrkii jatkamaan menestyskulkuaan Linnunlahdella

Keskiviikon Toto65-ravit ajetaan poikkeuksellisesti Joensuun Linnunlahdella. Kierroksen yhtenä suurimmista suosikeista starttaa Jani Ruotsalaisen Rallston, joka on tälläkin kaudella nostanut hienosti tasoaan. Kauden yhdeksän kisaa ovat tuoneet peräti kuusi voittoa. Viimeisimmän voittonsa Rallston otti Joensuussa hallitusti keulapaikalta. Tuossa startissa Ruotsalaista miellytti erityisesti yksi asia.

”Saatiin pitkästä aikaa ajaa tosi helppo startti hevoselle, joka oli tosi kiva asia”, hän toteaa.

Voittojen tiellä pysymiseen on keskiviikkona hyvä sauma, sillä auton taakse arvonnassa tuli rata kaksi.

”Hyviä hevosia on vastassa, mutta paikka on toki meidän puolellamme. Vire ainakin tuntuisi olevan hevosella samanlainen mitä aiemmin”, Ruotsalainen pohtii.

Nopealla avaajalla hyvältä lähtöpaikalta taktiikka on sangen helppo arvata. Keulasta Rallston on tottunut menestymään, sillä uran 23 voitosta peräti 14 on tullut keulajuoksujen päätteeksi.

”Lähtöpaikka pyritään varmasti hyödyntämään ja uskon taktiikan olevan aika aktiivinen. Tällä voi toki ajaa monenlaisellakin tavalla, mutta täytyy nyt alussa vähän koittaa eteenpäin ja katsoa miten juoksu lähtee menemään.”

Ruotsalaisella itsellään on vahva luotto Rallstoniin, vaikka vastus onkin hyvää tasoa.

”Mitään poikkeavaa hevosesta ei ole kotona ilmennyt, joten siihen täytyy luottaa mikäli on samanlainen mitä aiemmin.”

Varusteiden suhteen ei keskiviikkona kikkailla.

”Samoilla varusteilla jatketaan mitä aiemmin ja jätetään nuo kikkailut tulevaisuuteen. Tämä on mennyt aina perusvehkeillä ja kengät jalassa. Korvistakaan ei vielä koskaan olla mitään vedetty.”

Toto65-kupongille pääset tästä linkistä.