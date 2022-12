Toto65-ennakko: Raviratojen Pelle Peloton huippupaikalla – ”Uskon sen pystyvän pärjäämään”

Gyro Gearloose on karsintalähtönsä toiseksi vähiten tienannut, mutta kun alla on kaksi vakuuttavaa voittoa, ei Mäkelä sulje voiton mahdollisuutta pois. Samalla hän kuitenkin tiedostaa, että kovan vastuksen kukistaakseen, täytyy kaiken onnistua nappiin.

”En ole sen tarkemmin analysoinut vastustajia, mutta Williamsburghan on ainakin kova. Jos hevonen pysyy keskiviikkoon asti terveenä, uskon sen pystyvän pärjäämään. Voitto on kuitenkin monen asian summa. Hirveästi joka puolella on hevosia kipeänä, niin sitä tietysti itsekin jännittää.”

Puolentoista viikon takaisen Vermon voiton jälkeen ohjastaja Emma Väre kehui erityisesti Gyro Gearloosen ajo-ominaisuuksia. Kotona se on kuitenkin valmentajan mukaan ”aikamoinen jekkuilija”.