Toto65-ennakko: Rocktown Judgen suunta on oikea

4-vuotias ruuna avasi uransa viime vuonna Jyri Hellevuon valmennuksessa. Kolme ensimmäistä starttia eivät tuoneet merkittävää menestystä, mutta tänä vuonna meno on maittanut hevoselle.

Rocktown Judge palasi helmikuussa uuden valmentajansa käsistä radoille. Ville Herttuan treeniin siirtynyt ruuna on kilpaillut kauden aikana kahdeksan kertaa, joista se on kerännyt kolme voittoa ja viisi muuta totosijaa. Kertaakaan se ei siis ole jäänyt tämän vuoden starteissaan kolmen parhaan ulkopuolelle.

Keskiviikkona Rocktown Judge kilpailee Vermon kolmannessa lähdössä, joka poikkeuksellisesti avaa Toto65-pelin. Pelin palautusaika päättyy tuttuun tapaan kello 19.10.

Herttuan valmennettava kiihdyttää enintään 5000 euroa tienanneiden lämminveristen 2120 metrin ryhmäajoon nelosradalta, sillä sisäpuolen hevosista Antilop on jäänyt pois.

”Hevoselta voi varmaan odottaa samanlaista suoritusta kuin edellisissä starteissakin”, Herttua arvelee. ”Kahden viime kisan välissä se ei ollut valjaissa lainkaan. Yleensä sillä on ajettu starttia edeltävänä päivänä, joten se ehkä näkyi pikkuisen viimeksi.”

Nyt Herttua pääsee ajamaan viimeistelyt tuttuun tyyliin joko maanantaina tai tiistaina. Kaikki vaikuttaa olevan kunnossa ja lähtöpaikkakin hyvä, joten Rocktown Judgelta voidaan jälleen odottaa kärkipään sijoitusta.

”Jos se vain samanlaisena jatkaa. Viime viikolla vaihdoimme hokkikengästä kesäisempään kenkään. Takana on edelleen hyvä pito, joten mistään radikaalista muutoksesta ei ole kyse, mutta uskon sen vievän hevosta positiiviseen suuntaan.”

Edellisessä kisassaan Rocktown Judge juoksi uuden ennätysaikansa 16,1ake, vaikka jäikin kolmanneksi, joten suunta todella vaikuttaa oikealta. Myös valmentaja pitää suojattiaan lupaavana kilpahevosena.

”Jos se pysyy tuollaisena, että haluaa jatkossakin palvella ihmistä, niin kyllä se lupaavalta vaikuttaa. Se on tosi jaksava hevonen, mutta välillä sillä on hieman omia ajatuksia.”

Omanlaisesta ajatusmaailmastaan huolimatta Rocktown Judgen luonnekin kerää kiitosta valmentajaltaan.

”Se on tosi kiltti ja rauhallinen käsitellä. Oli vähän arvoitus, miten se käyttää lahjojaan, joten sikäli on ollut positiivinen yllätys, että se on noin rehti ja tekee mitä kuski haluaa.”

Orimattilassa asustava Rocktown Judge on Herttuan ainoa aktiivisesti kilpaileva valmennettava. Tallissa toki asustaa myös neljän vuoden takainen ravikuningas Costello, jota ei ole kuitenkaan nähty radoilla lähes kolmeen vuoteen. Eikä sitä nähdäkään kaviourilla ainakaan hetkeen.

”Costello on valjaissa säännöllisesti jo siksikin, että oriasemalla käynti on kovaa hommaa, niin hevosen täytyy olla kunnossa. Se on hyvässä kunnossa, mutta kesä tulee liian äkkiä. Onhan vuotta vielä kuitenkin jäljellä kesänkin jälkeen”, Herttua sanoo.

”Costellon ja Rocktown Judgen lisäksi meillä on kolmivuotias fransilainen ori. Meillä on myös lasten raviponit, jotka ovat melkeinpä tallin ykkösjuttu tällä hetkellä.”

