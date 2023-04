Toto65-ennakko: Run For Royaltyn vuoro suorittaa paluukisa – ”Siinä voi mennä pidempään nyt”

Run For Royalty jäi talvitauolle lokakuussa.

”Hevosella on kaikki ihan ok. Vähän eri lailla olisin tätäkin talvella halunnut treenata, mutta olosuhteet olivat välillä mitä olivat. Kyllä sitä treenattu kuitenkin on, ja eiköhän se starttien myötä sieltä tule”, Pekka Korpi puhuu.

Janne Korven kuskaama Run For Royalty avaa kautensa avoimessa Helsinki-ajossa. Kuutosradalta matkaan lähtevä 9-vuotias saa vastaansa muiden muassa kaksi viikkoa sitten Vermosa kautensa ykköstilalla avanneen Global Withdrawlin ja ykkösradan saaneen kovavireisen Skyfall Shinen.

”Run For Royalty on pari kertaa ollut Vermossa hiitillä, muttei mitään testiä ole ajettu. Kova lähtö on, ja vaikea vähän sanoa. Juoksun onnistuessa sen pitäisi kärkiporukassa olla, mutta onko sitten vielä sellaista kovuutta, jota tarvitsee startanneita hevosia vastaan olla?”

Viime vuoden kausiavauksensa Run For Royalty voitti Vermossa kovalla tuloksella 12,5a/2120 metriä. Pekka Korpi ei usko suojattinsa olevan vielä yhtä kovassa lyönnissä kuin silloin oli.

”Siinä voi mennä pidempään nyt, että huippuvire tulee esille. Ei se huonontuntuinen ole, mutten usko sen samanlainen olevan. Silloin aloitus meni muutenkin pidemmälle kuin tänä vuonna.”

Helsinki-ajossa kakkosradalta ampaisee matkaan Run For Royaltyn tallikaveri American Hero. Se on startannut tänä vuonna kahdesti ja on nousuvireinen.

”Hevonen oli viimeksi ihan ok. Eiköhän sen kanssa vielä jotain saada aikaan. Ei se vielä huippuvireessä taida olla, kun kovaa treeniä ei ole ajettu. Luulen, että tilanne korjaantuu, kun saadaan startteja alle”, Korpi arvelee.

Pekka Korpi tiedostaa, että hyvästä lähtöpaikasta huolimatta American Herolla ei ole välttämättä kärkipaikalle asiaa.

”Sisäpuolella on nopea lähtijä. American Herolle ei alussa oikein voi mitään, että se lähtee itse aika lujaa. Sillä on vaikea peruuttaa. Koitetaan lähteä liikkeelle niin kova kuin päästään, ja sitten nähdään mihin paikalle päästään.”

Lämminveristen keskipitkän matkan tasoitusajoon tulee Korven tallista myös erittäin mielenkiintoinen nimi, kun EL Kickoff avaa nelivuotiskautensa. Se avasi uransa viime vuonna ja kulki pitkään voitosta voittoon. Kriteriumin finaalista ruuna jäi äärimmäisen niukasti rannalle.

”EL Kickoff teki ihan hyvän tilin ja hyviä juoksuja viime vuonna. Syyspuolella se oli jo vähän vaisumpi, mutta aivan ok.”

EL Kickoff on tauoltakin lähtönsä suosikkeja.

”Hevonen on ollut terve ja liikkunut koko ajan. Mitään testiajoja en ole ajanut, mutta yleensä nuoriin hevosiin tulee parannusta, kun ne terveenä saavat olla ja niitä pääsee ajamaan. Uskon tämänkin kohdalla tapahtuvan niin. Se on pari kertaa ollut Vermossa hiitillä, muttei mitään huippuja ole ajettu”, Korpi toteaa.