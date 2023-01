Toto65-ennakko: Santtu Raitala pyrkii toistamaan viimeviikkoisen temppunsa – Vermossa ensimmäisen kerran hattutemppujackpot

Raveissa ohjastajalla on oltava rautaiset hermot. Raitala on osoittanut olevansa sekä huippukuski että kylmähermoinen sellainen. Virtuoosi on onnistunut kovissa paikoissa, sillä miehen meriittilistalta löytyy muun muassa voitot Seinäjoki Racessa, Finlandia-ajossa ja Suur-Hollola-ajossa. Evartin rattailla hän on juhlinut kolmena viime kesänä ravikuninkuutta.

Vaikka keskiviikkona hänellä on mahdollisuus laukaista historian ensimmäinen hattutemppujackpot, ei hän ota asiasta lainkaan paineita.

”Ei se ole minun asiani miettiä sellaisia. Keskityn omaan työhöni hevosten kanssa, eikä tuollainen vaikuta rehellisesti sanottuna mitenkään toimintaani”, Raitala toteaa jämäkästi.

Valmistautuminen keskiviikon lähtöihin on alkanut osittain jo edellisellä viikolla, kun Vermon lähtölistat julkaistiin. Silloin hän kävi läpi omat ajokkinsa, mutta suurin perehtymistyö tapahtuu vasta kilpailupäivänä.

”Usein on paljon peräkkäisiä lähtöjä, ja aika paljon asioita pitää muistaa, niin ne tulevat paremmin mieleen, kun ne ovat tuoreessa muistissa.”

On selvää, että ravilähdössä suurin merkitys menestyksen kannalta on hevosella. Mutta mikä on kuskin merkitys?

”Kyllähän se aina on jonkinlainen, mutta selvästi enemmän merkitsevät hevonen ja sen päivän kunto, vastustajien päivän kunto, ja lähtöasetelmat, jotka etenkin tämän päivän raviurheilussa näyttelevät suurtakin roolia.”