Toto65-ennakko: Savolaiselta tulee vankkavireiset osallistujat illan päälähtöihin – "Se oli hyvä kokemus"

Kari Savolaisen treenaama Truthisoutthere avasi 4-vuotiskautensa toukokuun alussa Vermossa. Tamman esitys ei ollut hohdokas.

”Hevonen oli ekassa startissa muuten vahva ja hyvä, mutta sille tuli loppukurvissa joku kramppi. Hevonen selkä ja toinen kankku jysähtivät. Hevonen oli hyvissä voimissa, mutta kuski joutui kantamaan sitä viimeiset 300 metriä”, Savolainen valaisee.

Truthisoutthere starttasi seuraavan kerran Kouvolassa. Se teki siellä jo hänniltä 13,1-vauhtisen 1000 metrin kirin ja oli vakuuttava voittaja.

Kouvolan suorituksesta vakuuttuneena Savolainen ilmoitti suojattinsa Derbyn Tammachampion -lähtöön, jossa paras palkitaan peräti 10 000 eurolla.

”Kouvolassa hevonen oli tosi hyvä ja voitti hirmuhelposti. Se oli hyvä kokemus, joten ilmoitin sen saman tien syvään päätyyn, koska tällaisiahan lähtöjä sen kuuluu juosta. Nyt nähdään, että onko luuloilleni mitään katetta. Olen vähän luulotellut, että sillä pärjäisi ketä vastaan tahansa.”

Truthisoutthere lähtee Derbyn Tammachampionissa matkaan seiskaradalta. Nurmijärvinen valmentaja on katsonut kristallipallosta suojatilleen voimia vaativan juoksunkulun.

”Meillä on hankala lähtörata, koska tamma on tasapaksu lähtijä. Kolmatta rataa on varmaan marssittava kuolemanpaikalle. Sinnehän tammalähdöissä aina pääsee. Juha (Utala) ajaa luultavasti siinä tasaisesti ja yrittää viimeisellä 700 metrillä. Siinä on mukana aika paljon sellaisia hevosia, jotka vasta tähyilevät ikäluokan kärkeen. Carla Combo ja Ava Di Alessia ovat kovia.”

Kari Savolaisen puolison Nina Savolaisen kasvattama ja Talli Helminkalastajat omistama Truthisoutthere antoi jo viime kaudella osviittaa kyvyistään voittamalla Tammakriteriumin karsinnan yläpystyyn ja sijoittumalla finaalissa kolmanneksi. Kari Savolaisen on tarkoitus marssittaa suojattinsa tällä kaudella kaikista isoimpiin kisoihin.

”Tähtäimet ovat kaikissa kauden isoissa kisoissa. Kasvattajakruunu ajetaan ja St. Leger, koska se on vahva hevonen. Derbykin ajetaan, jos hevonen on vaan terveenä. Erikoislähtöjä on tammoille, joten tuskin meidän tarvitsee oreja vastaan ajaa muuten kuin Derbyssä.”

Savolainen pitää Truthisoutthereä isomoottorisena nelivuotiaana.

”Se on meidän kalustoon aika kova olevinaan. Luotan, että jos hevonen pysyy maltillisena ja toimivana, ei sillä pitäisi jäädä kulusta kiinni. Mutta mistä sitä tietää, että miten hyviä ne muilla ovat, kun ajetaan isoja lähtöjä.”

Karsintavoittajana finaaliin

Kuuma Cupin karsinnat ravattiin Vermossa kaksi viikkoa sitten hurjia kilometriaikoja. Kari Savolaisen suojatti Whodouthinkuare voitti oman karsintansa rajulla tuloksella 13,1a/2120 metriä.

”Hevonen oli älyttömän hyvä. En ihan itsekään osannut tuollaista odottaa, vaikka hevonen on hirmuvireessä ja tuntuu päivä päivältä paremmalta. Tietysti olosuhteet olivat mahtavat, mutta kun se juoksi kuolemanpaikalla ja meni 13,1, on se meidän Huugolle aika kovaa keittoa.”

Savolainen sai valita treenattavalleen lähtöradan kolmantena. Nina Savolaisen omistama ja ja kasvattama Whodouthinkuare kiihdyttää Juha Utalan kanssa matkaan ysiradalta.

”Mountain Wolverine muodostaa tietyn ongelman, kun se lähtee meidän edestä niin hiljaa. Se on huolenani, mutta muuten uskon hevosen kolmen sakissa keikkuvan, kunhan se saa asiajuoksun ja pääsee lopussa tulemaan vapaasti.”

Historiansa ensimmäisessä Kuuma Cup -finaalissa voittaja palkitaan 8000 eurolla. Lähtö sinetöi illan Toto65-kierroksen.