Toto65-ennakko: SE-ori kohoaa kohti kovempia sarjoja – ”Siinä on hyvän hevosen ainekset”

Maanantain Toto65-pelin kohteet jakautuvat Joensuun Linnunlahden ja Lahden Jokimaan raviratojen kesken.

Illan pääpelin neljäntenä kohteena ajetaan enintään 49 500 euroa tienanneiden 2140 metrin ryhmäajo. Teemu Okkolin tuo kotiradan kisaan kaksi hevosta, joille sarja sopii mainiosti.

Näistä selvästi todennäköisempi menestyjä on ikäluokkalähtöjä kolunnut Suvelan Rinssi, joka teki toissa startissaan 5-vuotiaiden keskipitkän matkan uuden SE-tuloksen 24,8a/2620 metriä.

Tälläkin kertaa samassa lähdössä oleva Myllyn Valtti avasi kakkosradalta keulaan, mutta luovutti nopeasti paikan tallikaverilleen. Osat ovat lähtöasetelmien osalta vaihtuneet, sillä Suvelan Rinssi starttaa ykkösradalta, kun valmentajan tyttären Oona Halmeen ohjastama Myllyn Valtti kiihdyttää viitosradalta.

Okkolin itse ohjastaa kisan suosikkia, joka on kuulunut ikäluokkansa kärkinimiin. Suvelan Rinssi on treenarin mukaan mainiossa vireessä, vaikka viimeksi tulikin laukka.

”Sillä on joskus ennenkin ollut tuollaisia päiviä, että keskittyminen on hukassa”, Okkolin sanoo 45 370 euroa tienanneesta oriista.

”Olen aina tämän hevosen kanssa luottavainen, kun lähdetään raveihin.”

Taktisiin kuvioihin hän ei osaa ottaa vielä tässä vaiheessa kantaa.

”Se riippuu, millä tuulella herra on, kun auto irtoaa, että pystyykö lähtemään kovaa”, Okkolin nauraa. ”Suvelan Rinssi ei ole mikään raketti, mutta yritän joka tapauksessa lähteä reippaasti matkaan.”

Tällä kaudella oriilla on edessään enää kaksi starttia. Maanantain jälkeen tähtäimessä on 24.11. Vermossa juostava Viisivuotislähtö, jonka jälkeen Suvelan Rinssi vetäytyy ansaitulle talvitauolle.

”Tämä on tulevaisuuden hevosia. Jos se pysyy terveenä, puhutaan ihan ykkössarjalaisesta. Se on jaksava hevonen, ja luonteeltaan Suvelan Rinssi on oikein miellyttävä. Siinä on hyvän hevosen ainekset.”

Samassa lähdössä kisaava Myllyn Valtti starttasi viimeksi keskiviikkona Forssassa. Tuloksena oli kakkossija johtavan takaa, joten senkin vire vaikuttaa positiiviselta. Ensiaskeleillaan ripeä ruuna kilpailee ahkerasti, sillä maanantain jälkeen se asettuu auton taakse heti keskiviikkona Vermossa.

”Se oli Forssassa ihan positiivinen. Myllyn Valtti lähtee eturivistä hyvin, joten saa varmaan hyvän juoksun. Silläkin on ihan hyvä mahdollisuus”, Okkolin arvioi. ”Se pystyy kuntonsa puolesta olemaan ihan kärkikahinoissa, mutta se on enemmän huumorihevosia, siitä riippuu lopputulos tälläkin kertaa.”

Maanantaina kotiradallaan kilpailee myös Toto65-kohteiden ulkopuolella starttaava Kukkarosuon Oona. 4-vuotias tamma avasi uransa hylkäyksellä, mutta viimeksi tuli täysosuma uran toisessa startissa.

”Se on hyväntuntuinen ja kehityskelpoinen tamma, mutta epävarma.”

