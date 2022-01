Toto65-ennakko: Selkäjuoksulla takaisin voittokantaan? – ”Taulu on kunnossa, ja hevonen on hyväntuntuinen”

Illan pääpelin neljäntenä kohteena ajetaan enintään 45 000 euroa tienanneiden kylmäveristen 2140 metrin ryhmäajo. Vaikka auton taakse asettuu kyvykkäitä hevosia, ovat voitot vähissä osallistujien taulussa.

Yksi voittokantaan paluuta havittelevista on Tero E. Mäenpään valmentama Hymynvirne, joka starttaa kolmosradalta. Ori on osoittanut viime kisoissaan nousukuntoa ja alla on kaksi peräkkäistä kakkossijaa.

”Sen kanssa ollaan hyvällä mielellä. Taulu on kunnossa, ja hevonen on hyväntuntuinen. Lähtökin on aika sopivan näköinen, vaikka tietysti juostahan se pitää ensin. Hyvät odotukset”, Mäenpää ennakoi.

10-vuotiaan oriin viimeisimmästä voitosta on vierähtänyt jo hetki aikaa. Edellinen täysosuma on toissa vuoden kesäkuulta, mutta Mäenpää uskoo, että maanantaina voisi tulla uran 10 voitto. Treenari näkee siihen parhaan mahdollisuuden selkäjuoksulla, mutta ensimmäistä kertaa Hymynvirnettä ohjastavalla Jani Ruotsalaisella saattaa olla muitakin vaihtoehtoja tarjolla.

”Se on keulasta juossut kaksi viimeistä starttia, mutta se jää siitä vähän odottelemaan muita. Se lähtee automaattisesti puolireipasta, niin keulapaikka voisi olla jälleen tarjolla, mutta luulen, että se olisi selästä parempi.”

Vaikka oriilla on ikää jo 10 vuotta, on startteja kertynyt uralla vasta 35. Näistä Mäenpään suojatti on voittanut yhdeksän, sijoittunut viisi kertaa toiseksi ja kuudesti kolmanneksi. Jalkavaivat ovat hidastaneet oriin murtautumista ylempiin sarjoihin, eikä se ole yhtenäkään vuonna startannut enempää kuin yhdeksän kertaa. Silti uran voittosumma on kohonnut jo yli 32 000 euroon.

”Tällä hetkellä kaikki on hyvin, mutta täytyy koputtaa puuta. Hevosella on kapasiteettia aika pitkälle, jos vain päästäisiin kilpailemaan säännöllisesti.”

Ikä ei paina vielä Hymynvirnettä, sillä kilpailuvuosia on terveystilanteen salliessa vielä runsaasti edessä. Leikkimielisyyskin on säilynyt, eikä hevoselta lopu virta kesken ratojen ulkopuolellakaan.

”Tämä on hyvin iloinen ja kekseliäs kaveri, ei ole kahta samanlaista päivää”, Mäenpää naurahtaa. ”Ja sillä on mahdoton ruokahalu.”

Kilpailutilanteessakaan Hymynvirne ei turhia stressaa.

”Se on tosi lunki. Se saattaa volttiringissä ja vielä ensimmäisen puolikkaankin aikana hirnua kavereille, se ei ota hommaa vielä tosissaan.”

Mäenpään tallista Jyväskylässä kilpailee myös Västerbo Cirkus. 65-pelin päätöskohteeseen nelosradalta starttaava tamma kuuluu yllättäjäosastoon, mutta loppiaisena Kouvolassa se osoitti merkkejä nousukunnosta.

”Se teki tosi positiivisen esityksen. Se nousi viimeiseltä sijalta viidenneksi, vaikka ei ihan saanut kaikkia tilojakaan. Voitto on tiukassa, mutta Västerbo Cirkus voisi yltää sijoille 3-5.”

