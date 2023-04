Toto65-ennakko: Shackhills Twisterillä ei jarrutella kausiavauksessa – ”Rohkeasti ajetaan”

Shackhills Twisterin talvi sujui Jari Kinnusen mukaan pääosin onnellisten tähtien alla, vaikka treenikelit olivat Sastamalassa välillä surkeat.

”Muutama flunssa siinä oli, mutta ne ovat sellaisia, ettei niiltä välty millään”, Jari Kinnunen puhuu. ”Niiden takia tuli pieni breikki valmennukseen. Tammikuu oli valmennuksellisesti aivan hirvittävä. Vettä tuli ja oli välissä pakkasta vielä kuun puolivälissä. Viime aikoina on ollut vastaavasti hyviä ajokelejä. Talvi alkoi kangerrellen, mutta kevättä kohti mentäessä olen saanut tehdä asiat, kuten olen halunnut. Jos verrataan edellisvuoden kirjanpitoon, ihan samat kilometrimäärät on hevonen saanut tänä talvenakin.”

Jari Kinnunen kehuu, että Derby-kolmonen Shackhills Twister on muuttunut talven aikana edukseen.

”Kotona se on ollut aikaisemmin vähän temperamenttinen ja hätäinen. Se on ollut tosi ahkera treeneissä, että on pitänyt olla kello koko ajan mukana, ettei mene liian kovaa. Nyt se käveleekin ihan rauhassa. Olen koko ajan uskonutkin, että se alkaa iän myötä rauhoittua. Sieltä tulee viimeinen vahvuus tähän hevoseen.”

Viime vuoden kausiavauksessaan Shackhills Twister meni heti hurjan täyden matkan tuloksen 12,8a ja sijoittui Glen Kosmos Memorialissa hopealle. Tänä vuonna ruunan kausiavaukseen valmistautuminen on ollut olosuhteista johtuen erilaista.

”Viime vuonna meillä meni ajokelit sellaisiksi, että jouduin käymään 5-6 kertaa radalla ajamassa ihan normitreenejä, koska kelirikko oli niin paha. Nyt olen päässyt tosi hyvin kotona treenaamaan. Radalla olen käynyt kerran: ajoin 18-vauhtisen mailin. Hevonen oli hiitissä sellainen kuin sen kuvittelinkin olevan. Shackhills Twister on hyvin valmisteltu, muttei sen huippukunnossa kuulu eka startissa olla.”

Vermo sai Viisivuotispokaalin kasaan nippa nappa, sillä lähtöön ilmoitettiin vain viisi osallistujaa. Shackhills Twister arvottiin kolmosradalle. Sisäradan paikalta matkaan ampaisee starttiraketti Magic Madonna.

Jari Kinnunen ei aio passailla.

”Hevonen tuntuu sille, että rohkeasti ajetaan. Tämä on allround-tyyppinen hevonen, ettei minua pelota ajaa tarvittaessa kuolemanpaikalta. Se menee siitäkin ja tekee niin hyvän esityksen kuin kunto antaa myöten. En lähde hakemaan sellaista lähtöä, että joku voittaa kisan 16-tuloksella. Toki, sen mukaan pitää ajaa, että mille hevonen kilpailupäivänä tuntuu, mutta jos se on niin vahvantuntuinen kuin kotona, me pidetään vauhtia.”

Shackhills Twisterille saatetaan tehdä todella mielenkiintoinen varustekokeilu tulevia kisoja silmällä pitäen.

”Shackhills Twister tulee näillä näkymin menemään kesäbalanssilla, että hokkikengät otetaan pois. Se menee hokkikengälläkin tarvittaessa, sillä esimerkiksi Turun Kasvattajakruunun finaalin se meni niillä. En ole vielä päättänyt, mutta tässä voisi olla mahdollisuus kokeilla jenkkikärryjä. Jossain vaiheessa meidänkin täytyy ne lyödä perään, kun ollaan avoimella tasolla. Täytyy alkaa ottaa oljenkorsia käyttöön. Mielessäni olen pyöritellyt, että tässä voisi olla hyvä paikka kokeilla jenkkikärryjä, koska kyseessä ei ole kauden tärkein kisa.”

Kinnunen kertoo, että pyrkii ajamaan Shackhills Twisterillä kauden aikana 10-12 starttia. Viisivuotispokaalin jälkeen ruunan kisaohjelma on vielä auki.

”Rahakkaita kisoja koitetaan ajaa, koska haluan jatkaa hevosen kanssa yhä samalla kaavalla: startteja ei saa tulla paljon. Lähdöt, joissa ajetaan, täytyy miettiä harkitusti. Minulla on ollut koko ajan tämän hevosen kanssa ajatus, etten halua kilpailuttaa sitä liikaa. Pitää arvostaa ja kunnioittaa huippu-urheilijaa. Se tarkoittaa sitä, että olen päättänyt etukäteen määrän x, jonka verran kisoja ajan. Meni syteen tai saveen, se määrä ei muutu. Tällä tarkoitan sitä, ettei se ahneusperkele saa tulla esille.”