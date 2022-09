Toto65-ennakko: Siirin Santtu rakentelee voittoputkea – ”Siinä palaset loksahtivat kohdalleen”

Siirin Santtu kilpaili nelivuotiskaudellaan 11 kertaa ja kokeili rahkeitaan myös Kriterium-karsinnassa, jossa sijoittui viidenneksi. Sen kauden jälkeen Siirin Santtu oli pitkään sivussa kilparadoilta, kunnes teki paluun tositoimiin keväällä.

”Siirin Santtu ruunattiin 4-vuotiskauden lopulla. Seuraavan kesän se oli vähän sellainen, ettei tahtonut ruunauksesta toipua. Se touhu vei oman aikansa, ja annettiin sen sitten olla, kun siinä oli muitakin starttareita”, Petri Laine valaisee.

”Viime keväänä hevosen ravi yhtäkkiä parani, vaikkei mitään ihmeellistä syytä pitänyt olla. Vauhtia se rupesi ottamaan silloin paremmin. Siinä palaset loksahtivat kohdalleen.”

Siirin Santtu on voittanut kolme edellistä kisaansa.

”Siirin Santtu on muuttunut siitä mitä oli nelivuotiskaudella. Hevonen on varmistunut, muttei mikään idioottivarma ole vieläkään. Nyt se on onnistunut ravia menemään ja pärjännyt. Hevonen jaksaa mennä kyllä, ettei siitä kiinni kyllä ole.”

Siirin Santun edellisestä startista on aikaa reilu kuukausi, mutta ongelmia hevosella ei ole Laineen mukaan ollut.

”Mitään syytä ei ollut siihen taukoon. Radalla on käyty ja treenattu ihan normaalisti. Santtu on ollut hyvä tauolta, keväällä ja kesälläkin oli aika valmis heti. En ainakaan näe mitään estettä, etteikö hevonen olisi samanlainen kuin Vermossa ja Kouvolassa.”

Siirin Santtu lähtee ryhmäajoon ysinumerolla, eikä vastus Lainetta pelota.

”Pieni laukan vaara siinä on, mutta takarivistä ei lähtöön toisaalta tarvitse satsata. Alun voi ottaa varman päälle, ja varmaan aika ajoissa Hannu (Torvinen) lähtee sieltä kiertämään, jos hevonen sille tuntuu. Eipä vastus taida sen kummempi olla kuin Vermossa tai Kouvolassa, ettei mitään ylivoimaista hevosta näytä vastassa olevan, vaikkei näistä ikinä tiedä, että miten paljon kukin menee eteenpäin. Sen näkee sitten keskiviikkona.”