Toto65-ennakko: Sitkeä tamma aloittaa uusista käsistä – ”Pitäisi täälläpäin vähän pärjätäkin”

Viisivuotias Like Di Serafino kilpaili edellisen kerran toissa viikolla Jyväskylässä. Tamma hylättiin pitkästä laukasta.

”Like Di Serafino tuli justiinsa viime starttinsa jälkeen, ettei se ole ollut kuin vähän yli viikon treenissä”, Aatsinki aloittaa. ”Olen ajanut hevosella pari-kolme kertaa, ja ihan mukava tamma. Olen ajanut vähän alle 30-vauhdilla muutaman vedon. Se on tasavauhtisen oloinen, mutta mukavantuntuinen. Like Di Serafino on sitkeä hevonen. ”

Flash Stablen ostama Like Di Serafino kilpailee Lapland Cupin karsinnassa. Se on peliprosenteissa suosikki Millie De Veluwen ykköshaastaja.

”Like Di Serafino on tosi vaikea pelattava ekassa startissa”, Aatsinki näkee ja jatkaa, että jatkossa tammasta on ainakin odotuksia.

”Katsoin muutaman startin hevoselta, kun uudet omistajat olivat sen ostaneet. Kyllä sen pitäisi täälläpäin vähän pärjätäkin. Ruotsin puolella yritetään kilpailla totta kai. Jos se menee hokeilla hyvin, ajetaan talvi kilpaa.”

Enintään 20 000 euroa tienanneiden ryhmässä Aatsingin tallin väreissä starttaa Governor Hoss. Se oli toissa viikolla erittäin hyvä kakkonen Informed Amin jälkeen.

"Governor Hoss oli tauolta oikein kamalan hyvä, mutta siinä oli yksi vielä parempi. Kyllä kai sen pitää olla tuossakin ihan voittotaistossa. Governor Hoss on aika tosikko hevonen, ja toivottavasti se pysyy viime kerran kaltaisena. Kasirata ei ole tälle niin paha, vaikka hidastaakin.”

Lämminveristen pitkän matkan kisaan Aatsinki varoittaa mahdollisesta potintekijästä.

"Keegan Trotin taulu on sekaisin, mutta minä luulottelen pikkuisen sen kanssa – niin olen kyllä koko ajan tehnyt. Se on ollut Filipan Satulla ja Arilla uittohommissa. Satu sanoi, että hevonen on helkkarin hyväntuntuinen nyt. Keegan Trotin kohdalle kannattaa pikkuinen yllätysmerkki laittaa. Se jaksaa matkan ja on vauhdikas hevonen.”

Kylmäveristen tasoitusajossa Aatsingin treenaama Kultaseppä saa vastaansa Evartin, eikä torniolaistreenaaja luulottele.

”Kultasepän Tornion startti oli aivan mahtava, mutta nyt taitaa olla kaverit vähän liian kovia. Jos se on 3-4, onhan se mennyt oikein tosi hyvin.”