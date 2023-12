Toto65-ennakko: Voiton jälkeen kahdeksas – Staro Quincy tuntuu taas paremmalta

Nelivuotias Villiamin poika Staro Quincy voitti marraskuun puolivälissä Toto65-lähdön selvällä erolla. Viimeksi ruuna eteni johtavan rinnalle ja putosi siitä kahdeksanneksi.

”Oli tosi pettymys”, Harri Åkerlund sanoo. ”Ennen lähtöä oli kysymysmerkkejä, kun hevonen oli täynnä ruutia lämmityksessä. Se oli ollut voiton jälkeen niin pienellä ajolla, vain 2-3 kertaa valjaissa, joten se kävi ylikierroksilla.”

Voiton ajoi Santtu Raitala, mutta viimeksi rattailla nähtiin Olli Koivunen, joka jatkaa kärryillä itsenäisyyspäivänä.

”Olli huikkasi viimeksi minuutti ennen lähtöä kurvissa, että painaa ohjille. Kun lämmitin sitä itse kaksi kertaa, jouduin tulemaan kesken pois, painoi niin paljon. Tarkoitus oli ajaa lämmitystä kolme kierrosta, mutta kahden kierroksen jälkeen jouduin tulemaan pois.”

Åkerlund otatti hevosesta varmuuden vuoksi verikokeet. ”Valkosolut olivat alhaalla, joten kävikö siinä joku pöpö vai oliko sellainen tulossa.”

Nyt hevonen vaikuttaa paremmalta. ”Se on ollut valjaissa viime startin jälkeen. Startin jälkeen seuraavana päivänä ajettiin, perjantain se huili, lauantaina se oli valjaissa, sunnuntaina se meni kävelyä ja maanantaina ajettiin nätti hiitti 45-vauhtia, lopetus oli 31,5. Hevonen tuntui omalta itseltään. En halunnut ajaa kylmällä kovempaa. Tänään tiistaina sillä on huilipäivä ja huomenna ajetaan kilpaa.”

Hevonen juoksi viimeksi pitkillä hokeilla. ”Rata ei ole pöpperöinen. Mun mielestä ysimilliset riittää.”

Staro Quincyn lähtörata 3120 metrin tasoitusajossa muuttuu kolmosesta kakkoseksi, kun sisäradan Sahara Playhard jää pois. Valmentajaa tämä ei huoleta.

”En mä usko, että se haittaa. Kyllähän Olli osaa luovia sen siitä hyvin. Saisi vaan hiljaa ajaa alussa. Jos siinä hirveästi ajaa alussa, sehän hyödyntää takamatkan hevosia.”

Åkerlund kehaisee ruunan vetreyttä eikä stayermatkan pitäisi haitata.

”Tämähän on ennemmin jaksava hevonen ja sillä on hirveän hyvät keuhkot. Se ei läähätä missään vaiheessa. Jos se on oma itsensä, sen pitäisi pärjätä. Mikäli alussa saa ajaa kaksi kierros nätisti, se jaksaa tulla viimeisen kierroksen aika höykyä.”

Menestyspaineita valmentaja ei suostu ottamaan.

”En yleensä pullistele hirveästi etukäteen. Tykkään mieluummin tulla altavastaajana.”

Harrastajalisenssillä valmentava Harri Åkerlund kuuluu Vermon varikkoalueen vakiokasvoihin, niihin, jotka eivät ole aamu-unisimmasta päästä.

”Kyllä mä yleensä jo klo 4.20 heilun tässä tallilla, viimeistään puoli viideltä”, Åkerlund, 64, hymähtää.

Välillä kävi kuiske hänen lopettamisestaan, mutta tällä hetkellä se ei näytä todennäköiseltä.

”Kun oli vain 1-2 hevosta, silloin sellaista ehkä mietti, mutta nyt hevosia on jo viisi”, Åkerlund sanoo.

”Selkä on aika huonossa kunnossa enkä pysty enää kengittämään. Aika monta kertaa on ambulanssi hakenut käytävältä, kun hermoon sattuu ja askelet ovat silloin sentin mittaisia. Mutta ei tässä näillä näkymin vielä lopeteta. Ja jos oikein hyvä hevonen sattuu itselle, sittenhän sitä ei malta lopettaa ainakaan.”

Staro Quincyn lisäksi Åkerlundilla Vermossa asuu oma 2-vuotias tamma She’s A Classic (Classic Photo). Lisäksi täysihoidossa on kolme hevosta: MT Hevosten uutisoima Veijo Heiskasen Callela Ikaros, yksi hevonen Ilkka Korvelta sekä kuukausi sitten tullut Zingaling.

She’s A Classicissa valmentaja näkee potentiaalia – ja paljon.

”Se on oikein lahjakas. Se oli viime vuonna Kriterium-huutokaupassa, mutta huusivat sen sisään. Ostin sen sitten huutokauppavideon perusteella, menin videosta ihan ällikälle. Se on mahtavan näköinen, on kasvanut hirveästi. Nyt se menee hienosti ja odotan siitä kovaa hevosta.”

Staro Quincy kilpailee Vermossa Toto65-pelin kakkoskohteessa numerolla 3. Itsenäisyyspäivän Vermon ravit alkavat kello 13. Peliaika Toto65-kierrokselle päättyy kello 14.10.