Toto65-ennakko: Starttiraketti tarjoaa ilahduttavia hetkiä omistajilleen - ”Tästä voi tulla sen uran paras kausi”

Illan pääpelin päätöskohteena toimii enintään 52 000 euroa tienanneiden lämminveristen 1600 metrin ryhmäajo. Mikkelin rata tunnetaan todella nopeana, joten kisasta on lupa odottaa vauhdikasta alusta loppuun.

Ennakkosuosikiksi nousee kuutosradalta starttaava Delightful Moment. Isto Kuisman valmennettava on tehnyt puolentoista kuukauden mittaisen paussin jälkeen kolme hyvää suoritusta, joista tuloksena on yksi voitto ja kaksi nelossijaa. Viime lauantaina Vermossa se tsemppasi hyvin maaliin saakka, vaikka avauspuolikas venähti 09,2-vauhtiseksi Jukka Torvisen kannustaessa ruunan keulapaikalle.

”Viime suorituksista on ollut pakko pitää. Tampereen voittojuoksussa hevonen oli fantastinen”, Kuisma kehuu. ”Viimeksi Vermossa suoritus oli hyväksyttävä, avaus oli kuitenkin keliin nähden kova. Tämä on myös todella tarkka radan pinnasta. Siinä se antoi viimeksi vähän tasoitusta. Ruuna takapään liike on niin iso ja rouhiva, että minkään kokoinen hokki ei riitä, jos radalla on yhtään löysää pintaa. Se on ollut koko ikänsä todella tarkka siitä.”

Valmentaja kertoo suojattinsa palautuneen hyvin viime lauantain kisasta. Sitä tukevat myös treeniotteet, jotka ovat saaneet hymyn Kuisman huulille.

”Ajoin hevosen viimeksi perjantaina ja olin tosi tyytyväinen, hyvin painetta, iloinen ja samanlainen kuin viime aikoina muutenkin.”

Mikkelin rata tunnetaan vauhdikkuuden lisäksi siitä, että se suosii lyhyen loppusuoran vuoksi keulapäässä juoksevia hevosia. Delightful Moment on parhaimmillaan todella räväkkä kiihdyttäjä, mutta eturivissä on muitakin nopeita avaajia.

Kuisma ei osaa arvioida, miten ensimetreillä käy, mutta painottaa valmennettavansa olevan todella nopea auton takaa, jos kaikki on kohdallaan.

”Vähän ulkonahan paikka on, mutta toivotaan, että se on tarpeeksi nopea. Pakkohan siinä on ladata. Välillä Delightful Moment päättää itse taktiikan, joten siksikin on arvoitus, miten alkumatkasta käy. Ajetaan eteenpäin, katsotaan sitten, miten käy.”

Viime vuonna Delightful Moment juoksi uransa toistaiseksi parhaan sesongin. Kauden 22 starttia tuotti kolme voittoa ja seitsemän muuta totosijaa. Voittosumma kohosi 16 590 euron vuositienestien myötä jo yli 44 000 euroon.

Viime kesänä se juoksi myös uuden ennätyksensä 11,6aly. Tulos syntyi juuri Mikkelin radalla, ja Kuisma uskoo, että maanantaina heillä on hyvä mahdollisuus juhlia jälleen samaisella kaviouralla. Toki sillä edellytyksellä, että 8-vuotiaalla ruunalla on päivän vire kohdallaan. Sillä nimittäin on ollut tapana ailahdella, mikä on tuttua kotioloissakin.

”Sillä vaihtelee päivät”, Kuisma nauraa. ”Se on aina ollut todella ahkera treenattava, mutta todella sympaattinen ja mukava työkaveri. Joskus se on ollut aavistuksen hankalakin. Olen kuitenkin tykännyt tehdä töitä sen kanssa.”

”Vaikka sillä on jo ikää, se tuntuu olevan mieleltään nuorekas. Jos se vain pysyy terveenä, tästä voi tulla sen uran paras kausi.”

Delightful Moment ja sitä varsasta saakka valmentanut Kuisma ovat kulkeneet yhtä matkaa jo monta vuotta. Niin on tehnyt myös ruunan omistava Talli Hetken Tie, jonka jäsenet kirvoittavat kehut treenarilta.

”Ihan huippuporukka. Tuntuu aina tosi kivalta, jos vähän pärjätään, kun hevonen antaa omistajillekin sen tunteen mitä tämä laji pystyy parhaimmillaan antamaan. Siitä tulee aina itsellekin hyvä mieli.”

Delightful Momentin lisäksi Kuisma tuo Mikkeliin kaksi muutakin valmennettavaansa. Flossing Artist ja Miracle Flex kilpailevat illan ensimmäisessä lähdössä, joka ei lukeudu Toto65-kohteisiin. Valmentaja uskoo ensin mainitulla olevan paremmat menestyssaumat.

”Flossing Artistiin olin tosi tyytyväinen perjantain treeneissä. Se on myös ollut varmempi suorittaja. Ne ovat nuoria ja aloittelevia tammoja. Meillä on suurin osa hevosista vielä täydessä talvitreenissä, mutta haluamme näille nuorimmille ajaa samalla vähän henkistä rutiinia.”

