Toto65-ennakko: Suosikkina kotiradan kisaan – ”Lähtö näyttää aika sopivalta”

Keskiviikon Toto65-pelin käynnistää enintään 60 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2120 metrin ryhmäajo. Selvänä suosikkina kisaan lähtee Team Vermon omistama ja Nina Pettersson-Perklénin valmentama Bolt Kronos.

Viime talvena Traveran huutokaupasta hankittu hevonen starttaa keskiviikkona kakkosradalta. Kolmessa viime startissaan Bolt Kronos on ollut mainio, joten ensimmäisen kotiradan voiton tavoitteluun on hyvät lähtökohdat. Valmentajan ainoa huolenaihe on tallin muutamaa muuta hevosta vaivannut keuhkoputkentulehdus.

”Ihan varmuuden vuoksi tähystämme Bolt Kronoksen. Jos hevonen ei starttaa, on kyse siis keuhkoputkentulehduksesta. Hevonen oli maanantain viimeistelyissä ihan normaalia paria pärskähdystä lukuun ottamatta”, Pettersson-Perklén kertoo

Mikäli Bolt Kronos säästyy sairastelulta ja asettuu keskiviikkona auton taakse, on valmentajan odotukset korkealla.

”Lähtö näyttää aika sopivalta sille. Hyvillä mielin lähdetään liikkeelle. Ari (Moilanen) ajoi viimeksi Bolt Kronoksella keulasta. Luulen, että hän haluaa ajaa siitä nytkin, koska se teki silloin niin hyvän suorituksen. Toisaalta ei haittaa, jos ei jostain syystä keulaan pääse, kun tämä tulee niin hyvin loppua.”

Pettersson-Perklén mainitsee, että Suomeen saapuessaan hevosessa oli jonkin verran hoidettavaa, mutta nyt kaikki näyttää hyvältä. Kilparadoilla nähtyjen otteiden lisäksi Bolt Kronos on ehtinyt hurmaamaan valmentajansa hienolla luonteellaan.

”Se on äärimmäisen miellyttävä ja oikein leikkisä oripoika. Kilpailuissa tykkään sen voitontahdosta. Bolt Kronos on todella motivoitunut tähän työhön. Se juoksee juoksemisen ilosta.”

Vaikka taustalla on suurkimppa Team Vermon muodossa, ei valmentaja ota paineita runsaslukuisesta omistajaporukasta. Sen hän kuitenkin myöntää, että ehti hieman jännittää, kun hevosen hinta kohosi huutokaupassa hieman budjetin yli.

”Alkuun tuntui, että onko tässä niin paljon tekemistä kuin alkuun vaikutti. Nythän se on osoittanut olevansa kaiken sen arvoinen. Hevonen on ollut tosi hyvä.”

Aika näyttää, miten hyvä ostos Bolt Kronos on Team Vermon kannalta, mutta Pettersson-Perklén uskoo, että hevosen kyvyt riittävät todella pitkälle, jos suunta pysyy saman kuin tänä vuonna.

”Ensi vuonna voidaan olla tosi pitkällä. Tämä riittää tällaisenaan jo ihan avoimelle tasolle saakka. Se on näyttänyt, että siltä löytyy niin vauhtia kuin jaksoakin”, Pettersson-Perklén uskoo ja jatkaa, että omistajaporukka on valmentajan kannalta varsin mieluisa. ”Team Vermon jäsenet ovat tosi innokkaita ja aktiviisia, mutta hyvin jalat maassa. Mukana on paljon hevosihmisiä, mutta varmasti joku ensikertalainenkin. Olemme tavanneet aika monta kertaa. Kimppalaiset ovat käyneet tallillakin. Ainakin itsellä on olo, että kimppa on tosi pidetty.”

Keskiviikon kisaan Bolt Kronos lähtee ilman varuste- tai balanssimuutoksia.

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.