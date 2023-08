Toto65-ennakko: Suursuosikin valmentajalta varoitteluja – ”On pienestä kiinni”

Hannu Hietasen treenaama Mattilan Eemeli nappasi viime viikon perjantaina Härmässä jo viidennen perättäisen ykköstilansa. 7-vuotias olisi tosin hävinnyt ilman Lystilän Lennon lopun laukkaa.

”Siinä oli kolmas tai neljäs kirittäjä jo rinnalla, ja se olisi mennyt kyllä ohi, mutta laukkasi”, Hietanen myöntää. ”Mattilan Eemelin juoksu oli hyvä. Sen etumatkasta ei ollut oikein hyötyä. Ne pääsivät heti meidän peräämme, kun tämä lähti yksin matkaan paalulta.”

Vaikka tappio oli lähellä, oli Hietanen tyytyväinen valmennettavaansa.

”Mattilan Eemeli ei ollut ainakaan huonompi missään tapauksessa kuin aikaisemmin.”

Harri Silakan omistama ja Mattilan Tilan kasvattama Mattilan Eemeli on hävinnyt urallaan vain kerran, kun se on ravannut koko matkan. Se on ollut peitsiin taipuvainen, eikä kompastuskivi ole kadonnut mihinkään, vaikka ruunalla on alla useampi onnistuminen.

”Se ei mennyt Härmässäkään ravia muuta kuin aja -komennon jälkeen”, treenari huomauttaa. ”Olen oppinut luottamaan siihen kuitenkin, että annan sen peitsailla ennen lähtöä. Se pysyy silloin rauhallisempana. Peitsihomma on siellä vielä olemassa, ja on pienestä kiinni, että milloin se tulee pintaan.”

Tallipäällikkö hyppää karsintakisassa poikansa Juho Hietasen omistaman Vapassin rattaille. Vapassi aloitti laihialaistallista kahdella ykköstilalla, mutta viimeksi Ylivieskassa se joutui tyytymään kolmossijaan.

”Vapassi oli Ylivieskassa aivan asiallinen. Se lähti viitosradalta tosi äkäisesti matkaan. Hevonen sai mennä avauslenkin keulassa aika kohtuullisesti. Toinen lenkki oli 25-vauhtinen, eikä se pystynyt aivan pitämään voittoon.”

Kymppirata ei ole Vapassille toiveasetelma.

”Se on ehkä sellainen, että on toisen takaa parempi kuin keulasta. Hirmuisen paljon, jos se joutuu kiertelemään, se ei varmastikaan ole oikein hevosen mieleen.”

Hietasen kolmas kortti kisaan on Isosalon Se. Antti Teivaisen ensimmäistä kertaa kuskaama ruuna palaa kisaan pikkuhuililta.

”Isosalon Se oli räkäinen ja kävi tohtorilla. Se sai lääkityksen, ja nyt hevosen henki tuntuu toimivan paremmin. Se on mennyt kotioloissa hyvin ja suorasti, mutta kurveissa on ollut ongelmia. Hevosella on kykyjä paljon parempaan mitä se on näyttänyt viimeisissään.”

Hietanen pitää Ari Moilasen ohjastamaa Mattilan Eemeliä tallinsa ykkössaumana – riskitekijöistä huolimatta.

”Mattilan Eemeli on tällä hetkellä näistä varmaan paras. Sillä on hyvä lähtöpaikka, ja se on äkäinen lähtemään voltista.”