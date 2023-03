Toto65-ennakko: Suvelan Rinssi viihtyy lämpimässä – ”Sitten siihen uskon”

Viime kaudella neljästi voittanut ja liki 26 000 euroa ansainnut Suvelan Rinssi avasi kautensa helmikuussa Vermossa. Kausiavaus toi 7-vuotiaalle kymmenennen sijan kaukana muiden hyväksytyn juoksun tehneiden takana.

”Suvelan Rinssi oli tosi kesy helmikuun startissa, mutta nyt sen pitäisi olla parempi”, Teemu Okkolin raportoi. ”Hevonen ei ole vielä hyvä missään nimessä, mutta ihan asiallista panosta odotan. Se tarvitsee startteja alle ollakseen parhaimmillaan. Suvelan Rinssi on laiska treenaamaan.”

Teemu Okkolin arvelee, että Suvelan Rinssi nähdään kärkikamppailussa kelien lämmettyä.

”Muutama lähtö, kunhan saadaan alle, kyllä uskon sitten siihen. Se on muutamana keväänä ollut sellainen, että on parantanut kovasti, kun aurinko on oikeasti alkanut lämmittää.”

Enintään 85 000 euroa tienanneiden ryhmäajo kilpaillaan 2620 metrin matkalla. Teemu Okkolinin tallista kisaan osallistuu Suvelan Rinssin ohella Säfööri.

”Säfööri jäi kuun alussa kerran pois, koska ei ollut kotona hyväntuntuinen. Sille tehtiin pieniä huoltohommia”, Okkolin kertoo Oona Halmeen ajokista.

Orimattilalaistreenari pitää Säfööriä tallin ykkössaumana keskiviikkoillan koitoksessa.

”Säfööri pystyy kyllä pärjäämään, jos se maltaa vaan lähteä ravilla. Hevonen lähtee reippaasti matkaan ja saa tuosta hyvän juoksun. Sillä on täysi mahdollisuus olla kärkikahinoissa. Juostava matka ei meinaa tälle mitään – sillä on pitkääkin matkaa ajettu.”

Kylmäveristen Jaettavassa sarjassa Okkolinin pilttuusta kisaan saapuvat Junjori ja Vapra. Ensin mainittu lunasti viime startissaan Jokimaalla Suomen Cupin finaalipaikan, mutta treenaria ei oriin otteet miellyttäneet.

”Se oli asiallinen toinen, muttei missään nimessä hyvä. Mielestäni sen olisi pitänyt voittaa lähtö”, Okkolin lataa. ”Teimme hevoselle pieniä huoltotoimenpiteitä viime startin jälkeen. Olen päässyt ajamaan sitä kotona normaalisti, ja vaikka lähtöpaikka (8) on huono, pystyy se pärjäämään, jos sillä itsellään on hyvä päivänsä.”

Viisivuotias Vapra on napsinut 16 starttia käsittävällä urallaan totosijoja hyvällä tahdilla, mutta voittoja on kasassa vain yksi. Okkolin kertoo suojattinsa pystyvän nähtyä parempaan niin halutessaan.

”Vapra on tehnyt tasaisen hyviä suorituksia koko ajan, mutta sillä jää varastoon koko ajan tosi paljon. Toivotaan, että se alkaisi starttien myötä purra kuolainta. Se pystyy jonkun verran menemään kovaakin, ettei siitä ole kiinni. Vapralla on ennätyksessä varaa tosi paljon.”