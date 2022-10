Toto65-ennakko: Takarivin paikka ei ole este huippukuntoisen ruunan menestykselle

Keskiviikko on tuttuun tapaan Vermon päivä. Viikon Toto65-kierroksella ravataan yksi 2620 metrin kisa. Se on rajattu enintään 66 000 euroa tienanneille kylmäverisille. Sarja onkin kerännyt viivalle varsin kovatasoisen nipun.

12 hevosen lähdössä radalta 11 starttaava Säfööri on yksi kisan mielenkiintoisista nimistä.

6-vuotias ruuna menestyi heti ensimmäisellä kilpailukaudellaan, kun se kaksi vuotta sitten sijoittui Kriteriumissa neljänneksi ja voitti 4-vuotiaiden Varsakunkun, jossa taakse jäi todella kovia hevosia Ville Kallen johdolla.

Viime vuonna menestys jäi laihaksi, sillä Säfööri ei yltänyt kertaakaan kolmen parhaan joukkoon.

Teemu Okkolinin valmentaman ruunan voittosumma on kohonnut jo yli 50 000 euroon, joten vastus on jatkossakin kovaa luokkaa. Se on kuitenkin syksyn tullen kohonnut mainioon iskuun, eikä menestys ole poissuljettua.

Paras osoitus Säföörin vireestä nähtiin viimeksi Lappeenrannassa, kun ruuna nappasi 75-voiton uudella volttiennätyksellään 24,7ke. Sitä ennen alla oli kakkos- ja nelossija. Ennen kolmea viime kisaa ruuna vietti nelisen kuukautta kilpailutauolla.

”Se on noussut tosi hyvään kuntoon”, Okkolin kehaisee. ”Luulen, että takarivin paikka voi olla sille hyväkin, kun aiemmin se on meinannut rynnätä auton takaa turhankin paljon.”

Vaikka vastus on keskiviikkona kauttaaltaan kovaa luokkaa, uskoo treenari Säföörin nousevan onnistuneella juoksulla lähelle kärkeä. Viime kisat ovat sujuneet sen verran hyvin, että varustemuutoksille ei ole tarvetta.

”Saa nähdä, miten juoksu onnistuu. Lähtöhän on tosi kova, mutta Säfööri jatkaa edelleen nousukunnossa. Vire tuntuu nousevan vain entisestään. Ilman muuta odotan sitä kärkitaistoon.”

Okkolinin kuvailusta voi päätellä, että kuluvan vuoden 18 startissaan statistiikan 1-5-1 kerännyt ruuna on työkaveri parhaasta päästä.

”Se on tosi miellyttävä hevonen käsitellä ja touhuta sen kanssa. Näyttää hyvältä, että ruunasta kehkeytyisi todella mukava kilpahevonen. Sitä tietysti haetaankin”, Okkolin sanoo.

”Pitää muistaa, että hevonen juoksi nuorempana ikäluokkalähdöissä ja tienasi niistä hyvin, niin siinä menee aina hetki, että pääsee kiinni koviin lähtöihin. Hevonen tarvitsee vain rutiinia ja aikaa. Siitä se on monesti kiinni”, treenari tietää.

Säfööri kilpailee keskiviikon seitsemännessä lähdössä, joka on Toto65-pelin neljäs kohde.

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.