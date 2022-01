Toto65-ennakko: Takavuosien tammalupaus saa vielä mahdollisuuden – ”Viimeinen comeback”

Tapio Perttusen valmentama MAS Chili kuului vuonna 2019 Villinmiehen Tammakilvan ennakkosuosikeihin. Vielä karsintansa tamma hoiteli nimiinsä ylivoimatyyliin, mutta finaalissa tuli pettymys ja 10. sija. Sen jälkeen MAS Breeding Oy:n kasvatti ei ole voittoon yltänytkään.

”Jaloissa on ollut vaivaa, että on päässyt rikkonaisesti starttaamaan”, omistajakimppa Team HabaNerot vetäjä Antti Perttunen aloittaa. ”Siinä oli pidempi kuntoutus alla, jonka jälkeen päästiin viime syksynä starttien makuun. Ihan niin hyvä tamma ei silloin ollut kuin odotettiin. Kykyjä sillä olisi, mutta vaatisi varmaa tasaiseen starttirytmiin pääsemistä. Syksyllä tuli pientä murhetta taas jalkojen suhteen.”

Antti Perttunen kertoo, että MAS Chili tulee keskiviikon tammakisaan maltillisesti treenattuna.

”Ihan hyvin se on mennyt treeneissä, mutta varovaisesti on edetty, kun jalkojen kanssa on ollut pientä probleemaa. Ideana on, että pääsisi tasaisesti starttailemaan, ja kunto nousisi sitä myötä. En usko, että sen kunto on parhaalla mallilla heti.”

MAS Chilille arvottiin juoksuradan paikka takamatkalle, ja Antti Perttusen odotukset ovat aika varovaiset.

”Vajaa lähtö oli, ja juoksurata sattuu tälle hyvin, kun se lähtee hyvin matkaan voltista. Jonkunlaista sijoitusta siltä odottaa, kun tehtävä oli aika sopiva. Tiedä sitten, että pystyykö se voittoon asti heti, mutta toivottavasti puolen välin paremmalla puolella oltaisiin.”

MAS Chilillä koittaa muut tehtävät, mikäli terveyspuoli ei mahdollista enää kilpailemista.

”Enää ei kärsi mitään isompaa loukkaantumista tulla, että viimeinen comeback on sen puolesta menossa. Tammahevonen kun on, niin jos jotain ongelmia vielä tulee, siitokseen siirtyminen on edessä.”

Antti Perttusella riittää keskiviikkona jännitettävää muutenkin, kun kimppahevonen Frankenstein Am on mukana Toto65-päätöskohteessa. 7-vuotiaaksi kääntynyt ruuna ravasi loppuvuonna kuuden voiton suoran, mutta on jäänyt sen jälkeen kahdesti heikommille sijoituksille.

”Parissa viimeisessä juoksunkulku on ollut vastaan. Nytkin on takarivi ja kova lähtö, että saa nähdä miten menee. Toivottavasti olisi tuuria juoksussa mukana. Frankenstein Am on kengittä parempi, että katsotaan nyt vielä, että miten se menee kengillä. Jos ei pyörä pyöri niin hyvin, voihan sen jättää tauolle, ja jatkaa sitten keväällä, kun kenkiä saa taas riisua”, Antti Perttunen kaavaili.

