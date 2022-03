Toto65-ennakko: Tappioton superlupaus avaa kolmivuotiskautensa – ”Olisi edes samanlainen kuin viime vuonna”

Hevosihmisen silmin varma kevään merkki on nuorten hevosten tulo radoille ja vanhempien huippuravureiden paluu kilpa-areenoille. Näin tapahtuu myös keskiviikkona, kun Vermo isännöi viikon Toto65-kierrosta.

Suomenhevostammojen parhaimmisto ottaa mittaa toisistaan Tammatähdessä, ja Knows Best pyrkii karkuun Don Williamsilta ja Way To Golta Voimaliigassa. Suurin mielenkiinto kohdistuu kuitenkin illan viidenteen lähtöön, SHKL Cup -karsintaan, joka toimii Toto65-pelin toisena kohteena.

2120 metrin tasoitusajossa on mukana kahdeksan hevosta. Ilmoittamishetkellä alle 4000 euroa tienanneet kolmivuotiaat pääsevät matkaan paalulta, mutta kaksi rahakkaampaa ikätoveria kiihdyttää 20 metrin pakilta. Katseet kääntyvät etenkin takamatkalaisiin, jotka molemmat ovat esittäneet poikkeuksellisen hienoja otteita.

Pekka Korven valmentama Corazon Combo kilpaili kaksivuotiskaudellaan seitsemän kertaa, eikä se ole vielä kertaakaan kokenut tappiota. Edellisen kerran se kilpaili marraskuussa Lahden Jokimaalla. Silloin huippulupaus löi tiskiin hämmästyttävän esityksen, kun se runnoi Hevosenomistajapokaalin voittoon johtavan rinnalta. Samalla syntyi kaksivuotiaiden täyden matkan ryhmäajon uusi SE-tulos 15,0ake.

”Talvi on mennyt ihan hyvin, kaikki on sujunut normaalisti”, Korpi raportoi talvikauden sujumisesta. ”Radalla emme ole käyneet. Odotellaan, että tulee kunnon kesäkelit, niin päästään ajamaan hiittiä.”

Korpi tunnetaan nöyränä miehenä, vaikka hänen meriittilista on lähes loputon. Tälläkin kertaa hän suhtautuu varovaisin odotuksin tulevaan tehtävään, vaikka äänenpainosta kuulee, että Corazon Combo on myös ”kultasormen” mielestä poikkeuksellisen lahjakas.

”Ei voittoputken jatkumisesta osaa sanoa. Siinä on nuoria hevosia, niin siellähän voi paalullakin jollain olla parempi hevonen. Myös meidän sisäpuoleltamme kiihdyttävä Luciano Bryne on tosi hyvä hevonen, se on myös starttaillut talven aikana. Lähdetään kokeilemaan.”

Kauden avausstarttiin ei senkään vuoksi ole ladattu suuria odotuksia, että tähtäin on tiukasti syksyn rahakkaissa ikäluokkakilpailuissa.

”Ei tämä ole vuoden tärkein startti”, Korpi hymähtää. ”Viime vuoden perusteella odotukset ovat korkealla. Luulisi, että nuori hevonen olisi kehittynyt vielä viime vuodesta, mutta olisi edes samanlainen kuin viime vuonna, sekin riittäisi jo pitkälle. Se on tosi aikainen, heti valmis, ravi käy, jaksaa mennä, ei siinä ole oikein sellaista osa-aluetta mitä voisi moittia. Aika näyttää, miten sitkeä se on, kun tulee tosipaikka.”

Korven tallista kotiradalla kilpailee kaksi muutakin mielenkiintoista hevosta. Ennen Toto65-kohteita starttaa jo 13 350 euroa tänä vuonna tienannut Jezzet Savoy. Tamma on nähty usein keulapaikalla, mutta uloin kaista voi mutkistaa juoksua.

”Vähän huono lähtöpaikka. Jos tuosta olisi kolmen joukossa, olisi mennyt hyvin.”

Corazon Combon ohella myös toinen Korven valmennettava avaa kautensa keskiviikkona. Viimeksi marraskuussa kilpaillut Full Picture kohtaa Voimaliigassa todella kovan vastuksen. 5-vuotias ruuna tunnetaan kyvykkäänä hevosena, joka on kuitenkin usein pilannut kisansa laukkailuun.

”Hevonen on ollut terve ja treenannut koko talven. Muutaman startin alle saatuaan, sen pitäisi alkaa pärjätä omissa sarjoissaan”, Korpi uskoo.

”Toivotaan, että se suoritusvarmuus löytyy. Se on ollut vähän erikoinen noissa starteissa. Sille on tullut vähän tyhmiä laukkoja, mutta jos se olisi vanhemmiten viisastunut, sillä pitäisi pärjätä. Se on aika vahva hevonen, normaalisti se jaksaa mennä hyvin.”

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.