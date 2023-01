Toto65-ennakko: Tappiottomalta Reload Pelliniltä odotetaan menestystä

Vuoden ensimmäiset keskiviikkoravit kilpaillaan tuttuun tapaan Vermossa. Tänä vuonna Kuumat keskiviikot tekevät paluun aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Tulevana keskiviikkona luvassa on siis muun muassa korotettuja palkintoja.

Monen Toto65-riviä suunnittelevan tukipilari löytyy illan seitsemännestä lähdöstä. Toto65-pelin neljäntenä kohteena toimii 2120 metrin ryhmäajo enintään 7 500 euroa tienaneille lämminverisille. Kisan suosikki tulee Juho Ihamuotilan tallista.

Kuutosradalta starttaava Reload Pellini on edennyt urallaan voitosta voittoon. Kuuden startin jälkeen ruunalla on kasassa yhtä monta täysosumaa. Vastus tietysti kovenee jatkuvasti, mutta voittoputken jatkuminen ei silti olisi suuri yllätys.

”Joka kerta se tappio on lähempänä, kun ajetaan kilpaa. Olen joskus sanonutkin, että tosi harva hevonen juoksee kahdeksan voittoa ilman tappiota. Kuudesta kahdeksaan peräkkäiseen voittoon on pystynyt useampikin hevonen, mutta sen enempään ei ole moni pystynyt”, valmentaja Juho Ihamuotila aloittaa.

”Totta kai minulla on positiiviset odotukset, kun hevonen on mennyt niin hyvin. Kyllähän siltä menestystä odottaa, mutta voitto on aina monesta asiasta kiinni. Voitosta me kuitenkin lähdemme ajamaan, se on selvä asia.”

Ihamuotila kuvailee Reload Pelliniä persoonalliseksi hevoseksi, joten voittokulku ei ole missään nimessä ollut etukäteen selvä asia. Se on ollut jopa pieni yllätys.

”Käytös on joka lähtöön tuntunut parantuneen himpun verran. Olemme tietoisesti yrittäneet antaa sille selkäreissuja. Sillähän olisi yksi tappio, jos olisimme ajaneet Teivossa, kun menimme kokeilemaan voltin ykkösradalta. Se ei halunnut vetää volttia, joten haasteita riitti. Se ei siis joka hommassa ole kaikkein varmin toimivuuden osalta.”