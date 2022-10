Toto65-ennakko: Tauolta palaavat huippuhevoset kohtaavat Vermossa - ”En yllättyisi voitosta”

Vermon keskiviikkoinen Toto65-kierros käynnistyy poikkeuksellisesti jo kolmannesta kohteesta, sillä hevospulan sävyttämissä raveissa ajetaan ainoastaan kahdeksan lähtöä. Illan pääpelin palautusaika päättyy kuitenkin tuttuun tapaan noin kello 19.10.

Vähäisestä hevosmäärästä huolimatta mielenkiintoa riittää etenkin illan kovimmassa lämminverisarjassa, joka toimii myös 65-pelin avauskohteena. Enintään 200 000 euroa tienanneiden 2120 metrin kisassa on mukana seitsemän hevosta. Huomio kiinnittyy etenkin radoille palaaviin Deangeloon ja Manny Muscleen.

Deangelon kuluva vuosi on ollut todellinen menestys. Loistavat otteet toivat sille huhtikuussa paikan Seinäjoki Raceen. 8-vuotias ruuna vastasi huutoon sijoittumalla hienosti kolmanneksi. Vielä kovatasoisempi Finlandia-ajo ei sujunut yhtä hienosti, kun tuloksena oli hylkäys loppusuoran laukasta.

Heinäkuun loppupuolella Deangelo vetäytyi pitkän kilpailurupeaman jälkeen tauolle. Huili oli ansaittu, sillä tänä vuonna ruuna on ehtinyt tienata radoilta jo 81 500 euroa. Koko uralta Deangelon voittosumma hipoo 180 000 euron rajaa.

”Tauko on sujunut hyvin. Deangeloa ei voi jättää kokonaan treenaamatta, mutta harjoituksia kevennettiin. Sen mieli on selvästi virkistynyt, kun sai varsan kaverikseen. Nyt alla on kaksi reippaampaa ratahiittiä”, Deangelon valmentaja Etta Pakkanen kertoo.

”Siitä on vähän vaikea ottaa treeneissä selvää, miten hyvä se on, mutta siihen on oppinut luottamaan, joten toivon hevosen pärjäävän heti. Varusteiden osalta jatketaan samoilla; laitetaan siis heti jenkkikärryt ja vetolaput.”

Deangelo tunnetaan todella nopeana kiihdyttäjänä, joten kolmosrata on mainio lähtöpaikka. Pakkanen jättää taktiikan ohjastaja Olli Koivusen pohdittavaksi, mutta valmentaja sanoo, että ainakaan kuskin ei tarvitse hakemalla hakea selkäreissua.

”En yllättyisi voitosta, mutta en olisi myöskään pettynyt, jos se ei voita”, Pakkanen pyörittelee. ”Ainakin Manny Muscle on todella kova hevonen.”

Pakkanen on suunnitellut Deangelon lähitulevaisuutta niin, että nyt alkava kilpailurupeama kestäisi kevääseen saakka, kunnes ruuna vetäytyy valmistautumaan kesän koitoksiin.

”Tänä kesänä tuli vähän sellainen virhe, että ajoimme liian pitkään kilpaa putkeen. Jonnekin Seinäjoki Racen korville olisi tarkoitus ajaa nyt kilpaa. Koitetaan sellaista kaksiosaista kautta. Tietysti yritetään myös samaa temppua kuin tänä keväänä, että pääsisimme Seinäjoki Raceen mukaan, mutta vaikea näistä hevosista on sanoa, että kuinka kauan intoa riittää.”

Kotitallillaan Denangelo on saanut lempinimen ”Pappa”. Ruuna kääntyy vuodenvaihteessa jo 9 vuoden ikään, joten kotona se tykkää lähinnä rentoutua.

”Kotioloissa se on aika rauhallinen ja vetäytyvä. Nyt se on tosiaan saanut varsan kaverikseen. Sen kanssa ne hengailevat, eivätkä paljon minun menoistani piittaa”, Pakkanen nauraa. ”Deangelo on kaikkiaan hyvin kohtelias vanha herra.”

