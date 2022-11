Toto65-ennakko: Teuvo Nikulaisen ja Savon Sisun tavoitteena koko matkan johto

Maanantain pääpeli käynnistyy Joensuun viidennestä lähdöstä. Rautalammella valmentava Teuvo Nikulainen tuo Linnunlahdelle neljä hevosta, joista 65-kohteissa starttaa hienoa tulosta viime aikoina tehnyt Savon Sisu.

Tällä kaudella viisi voittoa ravannut ruuna starttaa 65-pelin kolmannessa kohteessa ykkösradalta, mikä miellyttää hevosta itse ohjastavaa Nikulaista.

”Se on ihan hyvä paikka lähteä, kun se kiihdyttää reippaasti ja vastaa muille hyvin. Se ei kuitenkaan tahdo mennä kuin puoli mittaa vastustajan edelle, joten pitäisi keulapaikan saadakseen päästä heti muiden edelle”, Nikulainen suunnittelee.

”Jos ei hirveää prässiä tule, voisin kokeilla keulasta ajaa. Pihtiputaalla ajoin Savon Sisulla keulasta ja voitin. Hevonen oli silloin hyvä, niin tarkoitus olisi kokeilla samaa taktiikkaa.”

Omat kysymysmerkkinsä tuo hokkikengät. Nikulainen muistelee ruunan kilpailleen niillä viime talvena.

”Se paransi kuitenkin heti, kun saatiin hokit pois. Ne ovat sille pieni miinus.”

Savon Sisu on mielenkiintoinen nimi tulevaisuuttakin ajatellen. 5-vuotiaana se on suomenhevoseksi vielä nuori, mutta voittosumma on ylittänyt jo 30 000 euron rajapyykin.

”Se on petrannut koko ajan starttien myötä. Savon Sisu on pätkänopea hevonen, niin sillä on ollut helppo starttailla, kun saa lähtiessä hyvän paikan, ja loppua se tulee terävästi. Tähän asti se on ollut terve. Toivotaan, että näin on jatkossakin.”

Savon Sisu tuppaa terävöitymään vasta kilpailutilanteessa. Valmentajan harmiksi se tykkää ajoittain laiskotella treeneissä.

”Laiskempaa hevosta ei Suomen maaperältä löydy”, Nikulainen nauraa. ”Treenilenkillä se saattaa alkaa kävelemään kesken kaiken. Se on yllättänyt, että se on raviradalla niin pirteä.”

Joensuun toisessa lähdössä Nikulaisen tallista kilpailee kaksi hevosta. Kolmosradalta kiihdyttävää Caramel’s Nugaa ajaa kerran aikaisemminkin ruunan kuskina toiminut Henri Bollström, kun Nikulainen itse ohjastaa kasikaistalta starttaavaa Iosco Du Lysiä.

”Caramel’s Nugalla on pientä taukoa alla ja pääsimme viimeistelemään vähän huonosti. ’Metu’ tykkäsi viimeksi ajaessaan hevosesta todella paljon. Jos se on samanlainen kuin toissa startissaan, sillä voisi pärjätä”, Nikulainen uskoo.

”Iosco Du Lys on ihan hyvällä paikalla, kun toisella puolella ei ole hevosta. Se voisi lähteä siitä rauhallisesti liikkeelle, mutta laukkariski on aika iso. Uskon hevoseen, jos siitä saadaan kapasiteetti radalla ulos.”

Nikulaisen Joensuun joukkueen täydentää illan neljännessä lähdössä kilpaileva Fuego. Sillä on alla kaksi hylkäystä, mutta se ei valmentajan mukaan tee oikeutta hevosen kyvyille.

”Laukkastarteissa on tullut vähän hakauksia ja väistelyitä, joten tietysti toivotaan, että niitä ei nyt tulisi. Pidän tätä hevosta todella kyvykkäänä, mutta en ole saanut sitä sellaiseksi kuin se pystyy olemaan. Sen ravi on vähän kulmikasta, mutta sen kun saa napsahtamaan kohdalleen, sillä pärjää pitkälle.”