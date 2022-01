Toto65-ennakko: Tonni tähtäimessä – ”Minulla on kova luotto hevoseen”

Keskiviikon Toto65-kierros ajetaan normaalista poiketen Oulussa, koska Vermossa ravataan tulevana lauantaina Kavioliiga-ravit.

Vaikka kaksinkertainen ravikuningas Evartti palaa radoille illan pääpelin toisessa kohteessa, kohdistuu suurin mielenkiinto keskiviikon kuudenteen lähtöön, joka on Toto65-pelin kolmas kohde. Enintään 11 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2120 metrin kisan suosikki on takarivistä starttaava Sweetman.

Puolet uransa 10 lähdöstä voittanut ruuna saa rattailleen Kari Alapekkalan, joka on ohjastanut urallaan 999 voittoa. Keskiviikkona hänellä on siis hyvä mahdollisuus saavuttaa nelinumeroinen voittomäärä.

”Viimeksi Bodenissa hevonen oli hyvä ja voitti helposti. Sen jälkeen kaikki on mennyt hyvin. Toivottavasti saisimme Karille tonnin täyteen, mikäs sen makeampaa”, valmentaja ja osaomistaja Tarmo Liikamaa sanoo.

”Sweetmanille tuo paikka on hyvä, parhaita mahdollisia. Kaikki vaikuttaa olevan hyvin, ja kyllä tähän hevoseen täytyy alkaa uskoa. Juoksun pitää tietysti onnistua, mutta minulla on kova luotto hevoseen.”

6-vuotias Sweetman on kilpaillut ikäänsä nähden vasta varsin vähän. Se aloitti uransa viime heinäkuussa ja osoitti nopeasti kykynsä. Ensimmäinen startti päättyi hylkäykseen pitkästä laukasta, mutta sen jälkeen ruuna nappasi kolme peräkkäistä voittoa.

Avausstartti tapahtui hevosen yhdessä veljensä Pekka Salmelan kanssa kasvattaneen Timo Salmelan valmennuksessa, mutta pian kisan jälkeen se siirtyi Liikamaalle, joka osti ruunan Juha-Pekka Pasman ja Jussi Tiensuun kanssa.

”Olimme Niemen Eemilin kanssa Halsualla kilpailemassa, ja yövyin Salmelan veljeksillä. Lauantaina näin hevosen käytävällä. Se vain alkoi kiinnostaa. Pyhänä lähdin kotiin, niin ’Timppa’ kysyi, että otanko ruunan matkaan.”

Liikamaan mukaan Sweetmanilla oli nuorempana ongelmia ravin kanssa, minkä takia starttimäärä on vasta niin vähäinen. Se on ainoastaan kahdesti jäänyt kolmen parhaan ulkopuolelle. Molemmilla kerroilla syy on ollut hylkäys.

”Minulla on ollut aika paljon pärjääviä lämminverisiä. Tämä on fysiikaltaan ja asenteeltaan aivan parhaasta päästä. Jos hevonen pysyy terveenä, minulla on aika isot odotukset siitä.”

Juuri fysiikka ja asenne ovat erityisesti valmentajan mieleen. Hevonen ei työntekoa kaihda, mutta osaa ottaa rennosti. Vasta kilpailuhetkellä se terävöityy toden teolla.

”Jos joku käy tätä ajamassa, hän miettii, miten tällä pitäisi kilpaa ajaa. On tämä niin lunki ja rento kaveri”, treenari naurahtaa. ”Tämä on ollut kauhean mukava yllätys, että on mennyt näin hyvin.”

Myös Alapekkala on todella luottavaisen kuuloinen. Viime kerran esitys oli niin vakuuttava, että ohjastaja uskoo vahvasti tonnin täyttyvän keskiviikkona.

”Pidän Sweetmanin mahdollisuuksia todella hyvänä”, Alapekkala painottaa. ”Tonnin täyttyminen olisi kova saavutus. Varsinkin täältä Pohjois-Suomesta käsin operoivalle.”

