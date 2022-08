Toto65-ennakko: Tuplavoittoa puolustamaan – ”Menikin melkein kaksi sekuntia lujempaa”

Heinäkuun toiseksi viimeisellä Toto65-kierroksella Explosive Secretin voitto kolmen kilometrin kilpailussa ei ollut suuri yllätys, mutta tallikaveri Heavy Secretin ykkössija Tuplaa voittosumma -lähdössä sen sijaan oli.

”Heavy Secret jäi pussiin edellisellä kerralla, joten sillä tavalla oli tiedossa, että se parantaa aikaansa (18,7ake), mutta oli 14,2ake-tulos aika iso yllätys. Ajateltiin, että se voisi mennä alle 16, mutta menikin melkein kaksi sekuntia lujempaa kuin mitä ajattelimme. Lisäksi Olli (Koivunen, ohjastaja) sanoi, että olisi ollut vielä hiukan varaakin”, Haavisto hämmästelee.

Haavistolla on nyt valmentajana 105 starttia, joista tuloksena on 10 voittoa, 11 hopeaa, 10 pronssia. Tuplavoitto oli luonnollisesti kova juttu.

”Hienolta tuntui. Harvinaista herkkua on voittaa Vermossa, saati sitten, että tulee kaksi voittoa.”

Heavy Secret starttaa keskiviikkona Toto65-pelin toisessa kohteessa ja Explosive Secret viidennessä. Molemmilla juostava matka 2120 metriä, Heavy Secret lähtee auton takaa ja Explosive voltista.

”Heavy Secretillä on viime startin jälkeen mennyt kaikki ihan hyvin. Keskiviikkona lähtöpaikka (6) on hiukan ulkona. Hevonen ei ole älytön raketti, mutta lähtee ihan hyvin. Rahaa tuli viimeksi tietysti sen verran (5000 euroa), että lähtökin kovenee heti”, Haavisto miettii.

”Explosive Secret on hiukan tasavauhtinen, mutta lopetti se viimeksi 13-vauhtia, joten kyllä se hiukan reippaampaakin pääsee. Ei varmaan mikään maileri ole, mutta kyllä sille tämä 2100 metrin matkan pitäisi myös sopia. Lähtöpaikka (takavoltin sisärata) on aika huono, mutta se on Antin (Teivainen) murheita, että miten sieltä pääsee pois. Selkäjuoksulla olemme pitäneet Explosive Secretiä parempana, vaikka se on pitkät matkat voittanut keulasta. Keskiviikkona uskon enemmän Heavy Secretiin.”

