Toto65-ennakko: Tuttu taistelupari vastakkain – ”Sanoisin voittomahdollisuuden olevan noin 90 prosenttia”

Toto65-kierros ravataan jälleen keskiviikkona Vermossa. Suurin mielenkiinto kohdistuu illan kahdeksantena lähtönä ajettavaan Viisivuotispokaaliin, jossa An-Dorra ja Magical Princess ottavat jälleen mittaa toisistaan. Kiinnostavaa on nähdä myös, miten kautensa avaa edellä mainitun kaksikon jälkeen Derbyssä kolmanneksi sijoittunut Consalvo.

An-Dorra ja Magical Princess käynnistivät kautensa reilut kolme viikkoa sitten juuri Vermossa. Silloin ensin mainittu hallitsi lähtöä vakuuttavaan tyyliin keulapaikalta. Tälläkin kertaa asetelmat ovat lähes vastaavat, sillä Reino Palomäen valmentama An-Dorra kiihdyttää kolmosradalta, ja Magical Princess starttaa jälleen sen ulkopuolelta, kun Pekka Korven treenaama tamma arvottiin kuutoskaistalle.

”Kävin eilen hiitillä hevosen kanssa. An-Dorra meni loistavasti, vaikka enhän minä täyttä vauhtia ajanut. Hevonen on hienossa kunnossa”, Palomäki kehuu.

”Tiistaina vaihdetaan tammalle kesäkengät jalkaan. Samalla balanssilla ajettiin viime syksynäkin.”

Viisivuotispokaalin voittaja kuittaa mehevän 10 000 euron ykköspalkinnon. Toto65-pelin viidentenä kohteena toimiva kisa on 2120 metrin ryhmäajo viisivuotiaille lämminverisille.

Vaikka lähtö on tasokas, ei valmentaja peittele odotuksiaan. Palomäki uskoo Antti Teivaisen ohjastaman ja suosikiksi luotetun An-Dorran voittoon, mikäli mitään ihmeellistä ei tapahdu.

”On siinä monta hyvää hevosta, mutta sanoisin voittomahdollisuuksien olevan noin 90 prosenttia”, Palomäki täräyttää. ”Ainahan voi jotain sattua, mutta aika hyvä pitää olla, joka sen ohittaa.”

An-Dorran koko kaudesta on lupa odottaa mielenkiintoista. Tamma näytti jo viime vuonna, että se riittää aivan kotimaan kovimpiakin hevosia vastaan. Tästä hyvä osoitus oli esimerkiksi Suur-Hollola-ajon nelossija. Se on jälleen Palomäen ja hänen suojattinsa kauden päätähtäin. Talvi on sujunut niin hyvin, että lisäksi muutkin suurkilpailut kiinnostavat.

”Se on mennyt talven aikana vielä paljon eteenpäin viime vuoteen verrattuna. Tiet ovat olleet hyvässä kunnossa, joten olemme saaneet ajaa pitkiä nousuja. Lenkin viimeisessä nousussakin se löi aina vielä täyttä häkää huipullakin, ei meillä muut hevoset siihen pysty”, Palomäki ihastelee An-Dorran treeniotteita.

”Suur-Hollolan lisäksi lähdemme Kouvolan Kymi Grand Prixiin, jos meidät sinne kutsutaan.”

