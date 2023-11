Toto65-ennakko: Valmentaja maltillinen tauoltapalaajastaan – "Toki sarja on hyvin sattuva"

Uki Hämäläisen valmentama Tervahaudan Lieska nappasi kesällä kolmen voiton suoran, kunnes vetäytyi heinäkuun puolivälissä tauolle. Tämän jälkeen hevosta ei ole radoilla näkynyt, kunnes nyt keskiviikkona seitsemänvuotias Kihiseen poika palaa radoille Joensuun Linnunlahdella ajettavissa keskiviikkoraveissa.

”Se oli jo ilmoitettu Kouvolan Kuninkuusravien perjantaille, mutta sitten tarhassa paarmojen kanssa remutessa se kolautti vähän etustaan. Tämä sitten hieman oireili, joten annettiin hevosen olla hetki köykäisemmin. On sitä jo nyt treenattu suunnitellusti”, Hämäläinen taustoittaa.

Joensuuhun lähtöpaikaksi osui rata neljä enintään 7500 euroa tienanneiden kylmäveristen 2140 metrin ryhmäajoon. Valmentajan odotukset startista ei ole turhan korkeat.

”Jostain se on aloitettava. Tähän aikaan vuotta kelit ovat viimeistelyjä ajatellen olleet lievästi sanottuna haastavat, mutta sama se on kaikilla muillakin. Toki sarja on hyvin sattuva tälle ja toivottavasti ei nyt ihan yhtä kovaa tarvitse mennä kuin kesällä”, Hämäläinen kertoo ajatuksistaan.

”Puhtaaseen juoksuun olen tyytyväinen. Voitto ei tietenkään tämän kohdalla yllätä, mutta pessimisti ei pety.”

Tervahaudan Lieska on Hämäläisen isän Arin omistama ja kasvattama hevonen. Uransa 11 startista se on voittanut viisi ja juossut ennätyksen 26,9aly. Tienattua rahaa hevosella on tässä kohtaa 5900 euroa.

”Voisi omistajan sekä valmentajan kohdalla olla meidän molempien nimet, sillä yhdessä me tätä hommaa tehdään. Maatilan vuoksi homma on vain ollut selkeintä näin”, Uki Hämäläinen huomauttaa.

Jo lahjakkuutta vauhtiensa puolesta esittäneen Tervahaudan Lieskan kohdalla ei ole tarkoitus kiirehtiä. Keskiviikon startti näyttääkin, ajetaanko lähiaikoina uudestaankin kilpaa vai jatketaanko taukoa.

”Lähdön mennessä putkeen olisi tarkoitus ajella kilpaa vielä tänä vuonna, mutta mitään ei olla päätetty varmaksi. Startti kerrallaan me näitä suunnitellaan”, Hämäläinen toteaa.

Tervahaudan Lieska juoksee Joensuun Toto65-pelin avauskohteessa lähdössä 4