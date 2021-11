Toto65-ennakko: Vanhat herrat vireessä – ”Kyllä niiden pitäisi totossa olla”

Maanantain ravit ajetaan Seinäjoen ja Rovaniemen radoilla. Illan pääpeli avataan jälkimmäisellä baanalla, ja avauskohteessa katseet kääntyvät kahteen vanhaan herraan. Ari Aatsingin valmentamat Stay Alert ja Top Of The World ovat ehtineet jo 10 vuoden ikään, mutta askel on edelleen kevyt.

Ensin mainittu on kasannut tänä vuonna jo 4 voittoa ja viisi muuta totosijaa, jälkimmäisen saldo puolestaan on viisi täysosumaa ja kuusi himmeämpää mitalisijaa.

Kaksikko starttasi vielä perjantai-iltana Bodenissa. Top Of The World sijoittui neljänneksi, tallikaverin sijoitus oli pykälää huonompi. Valmentaja uskoo vireen olevan hyvä maanantaitakin ajatellen.

”Hyvillä mielin lähdetään, mutta jos kelit menevät kovaksi, se vähän inhottaa”, Aatsinki sanoo. ”Ne menevät hokkikengilläkin ihan hyvin. Hokeissa ne ovat olleetkin jo pari viikkoa. Kyllä niiden pitäisi totossa olla.”

Treenari sanoo odottavansa enemmän Top Of The Worldilta, joka on Aatsingin mukaan ollut aina askeleen tallikaveria edellä.

”Sille käy kaikki juoksut. Stay Alert on vähän sellainen yksitahtinen, vähän haastavampi hevonen.”

Ilman varustemuutoksia maanantain kisaan lähtevällä kaksikolla on jo runsaasti startteja takana, mutta edelleen ruunat ovat varsin virkeitä kilpahevosia. Molemmat saavat Aatsinglta kehut luonteestaan.

”Ne ovat hienoja kilpahevosia. Vaikka ne ovat 10-vuotiaita, vielä ne menevät. Ja varmaan ensi vuosi koitetaan päästellä kilpaa. Top Of The World on nopeampi ja suoritusvarmempi, joten se saa aina paremman juoksun. Stay Alert on luonteeltaan tosi hieno ja sillekin käy kaikki.”

Mikä on salaisuus, että 130 kertaa kilpaillut Stay Alert ja 137 startin kokemuksella kisaan lähtevä Top Of The World jaksavat edelleen juosta kilpaa ja vielä menestyä?

”Kyllähän se lähtee varmaan sieltä, että edelliset valmentajat ovat treenanneet ne hyvin ja pitäneet terveinä. Nämä ovat niin terveitä ja iloisia hevosia, että eihän meidän tarvitse muuta kuin vähän ajella ja pitää mieli virkeänä.”

Aatsingin tallista Rovaniemellä starttaa myös tasaisen hyvää jälkeä tehnyt Kultaseppä. Sen lähtö ei kuulu Toto65-kohteisiin.

”Ihan hyvällä mallilla se on, mutta pikkuisen jullikka, joka seuraa mieluummin kuin ohittaa. Sijat 2-5 ovat todennäköisiä, voittaminen on vaikeaa tässä lähdössä.”

