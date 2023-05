Toto65-ennakko: Varsatähden viides kilpailukausi vauhtiin – ”Saapahan ainakin henget auki”

Kinderi jäi talvitauolle marraskuussa. Toissa kesän Tawaststjernan muistoajon voittajan otteet eivät miellyttäneet treenaria loppuvuonna.

”Hevonen ei tehnyt hyviä startteja alkuunkaan. Siinä tuli ajettua monta turhaa starttia. Kinderi ei ollut siellä päinkään, mitä sen pitäisi olla. Jätettiin hevonen tauolle, ja ongelmia siltä löytyikin. Toivottavasti ne ovat nyt voitettu kanta”, Kaisa Tupamäki-Kukkamo toivoo.

Kinderi oli varsana huippulahjakas. Sen ura alkoi vuonna 2019 hulppeasti, kun Agrohelp Oy:n kasvatti voitti kaikki kauden viisi kilpailuaan. Ori kilpaili alku-uransa Aimo Vuorisalon treenistä käsin. Se siirtyi vuoden 2020 lopulla Tupamäki-Kukkamon hoiviin.

7-vuotiaan Kinderin starttimäärät ovat jääneet vuosi vuodelta maltilliseksi. Viime vuonna ori kisasi seitsemän kertaa, eikä sen koko urallakaan kisoja ole takana kuin 27.

”Kinderi on olemassaan hyvä hevonen, mutta sillä on aina ollut jotain, joka on häirinnyt säännöllisesti kilpailemista.”

Tuisku-Topin pojan Kinderin talvi sujui valmentajan mukaan treenien osalta mukavasti. Takavuosien Pikkuprinssi-voittaja on saanut liikuntaa rataolosuhteissa useamman kerran.

”Tauko näkyy otteissa väkisinkin, mutta toivottavasti se kohtalaisen startin tekisi. Se on kotona sellainen laiskanpulskea treenattava. Harjoitusraveissa käytiin yhden kerran. Se oli 1.35-sarjassa, mutta kyllä siinä alle sen mentiin. Hevosta halutaan säästääkin, ettei senkään takia ajeta harjoituksissa kilpailuvauhdilla.”

Hakaloiden, Alpon, Mikan ja Tuomon omistaman Kinderin kausiavaus tapahtuu lyhyen matkan kisassa. Se sai enintään 90 000 euroa ansainneiden kisaan kakkosradan.

”Olisin tyytyväinen, jos Kinderi tulee porukan mukana ja on terveentuntuinen. Tuo lähtö oli tässä lähellä sopivasti tarjolla, että ihan silläkin päädyin sen tähän ilmoittamaan. Miksei täysi matka olisi ollut tähän paikkaan parempi, mutta on hevonen mailin ihan mukavasti ennenkin rykäissyt. Saapahan ainakin henget auki, jos ei muuta.”

Kinderiä valtaosassa sen starteista kuskannut Hannu Torvinen nähdään jälleen orin rattailla.

”Tuttu kuski on tärkeää, koska silloin saa varmasti hyvää palautetta hevosesta, että minkälainen se on esimerkiksi viime vuoteen verrattuna”, Tupamäki-Kukkamo päättää.