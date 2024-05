Toto65-ennakko Vermo: Callela Nelson Viisivuotispokaalissa haastajan roolissa

Viisivuotispokaalin lähtörata-arvonnan voittaja oli Jarmo Saarelan ohjastama Amazing Player. Ykkösradan saanut kanuuna-avaaja saattaa hyvin vetää lähtöä alusta loppuun.

Kuopiosta Vermoon saapuva joukkue on voittajan nimestä eri mieltä, vaikkakin Callela Nelsonin omistajalta Heikki Korhoselta on nähty vuosien varrella kovasti rehvakkaampiakin etukäteiskommentteja.

”Meillä on ollut helvetin huonot kelit täällä Kuopion ympäristössä”, Korhonen kiroaa. ”Aika vähän on päästy liikuttamaan ja ajamaan reippaampaa. Moni muu hevonen on meillä sairastellut, mutta tämä on terve saanut olla sentään.”

Callela Nelson tulee Vermoon voitokas startti alla. Sen kausi käynnistyi huhtikuussa Sorsasalossa keulavoitolla.

”Sehän oli tosi hyvä siinä startissa. Jonkun startin olisi välissä voinut ajaa, muttei kehdannut tulla ihan nöpöhölkästä tulla starttiin, kun se joutuu avoimiin lähtöihin jo.”

Callela Nelson viimeisteltiin Vermoa varten sunnuntaina.

”Hevonen oli aika virkeän ja terveenoloinen. Se on entisellään, eikä sen pitäisi ainakaan huonompi olla nyt kuin kausiavauksessa.”

Hannu Nivolan kasvattama Callela Nelson lähtee Viisivuotispokaalissa viitosradalta.

”Pahimmat vastustajat ovat sisäpuolella, vaikka onhan siinä toki Derbyvoittaja kuutosradalla. Jos Callela Nelson on kolmen sakissa, olen tosi tyytyväinen", Korhonen päättää.