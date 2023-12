Toto65-ennakko Vermo: Hokit tuovat kysymysmerkkejä Costnerille

Vermon keskiviikkoisen Toto65-kierroksen toisena kohteena ajetaan enintään 7500 euroa tienanneiden kylmäveristen 2120 metrin ryhmäajo. Suosikkina matkaan lähtee Harri Jalosen valmentama ja osaomistama 5-vuotias Costner, joka viimeksi laukkasi maalisuoralla kakkossijan.

”Se oli vielä hyvä lähtö vastuksen puolesta ja pikkuisen turhan koville tämä joutui. Lopussa sitten ravi hukkui ja tuli laukka”, Jalonen summaa viime suoritusta.

Keskiviikkona Costner lähtee kirkastamaan viime starteissa tulleita kakkossijoja nelosradalta. Jalonen uskoo orin riittävän ravatessaan pitkälle.

”Ihan kärkeen sitä odotan, jos nyt ei hokeista ole haittaa. Kotona ollaan ajettu jäällä ja siinä ravi on vaikuttanut ihan hyvältä. On hokit kuitenkin jonkinlainen kysymysmerkki, sillä tällä kuitenkin on varsin korkea askel”, Jalonen näkee.

Costnerin tämä kausi käsittää 17 starttia, joista hevonen on napannut seitsemän totosijaa. Jalonen kertoo olevansa tyytyväinen hevosen kehitykseen.

”Viime vuonna se ailahteli aika paljon, mutta tuo varmaan johtui kasvusta. Tänä vuonna se on kuitenkin mennyt tähtiaikaiseksi ja tästä kyllä odotetaan tulevaisuuteen ihan hyvää hevosta. Voimaa tällä kuitenkin löytyy.”

Costner on Jalosen perheen oma kasvatti. Sen valioaikainen emä Hollaus on siitä mielenkiintoinen tapaus, että on ehtinyt tehdä varsan kesken kilpauran. Hollauskin juoksee keskiviikkona Vermossa, kun 13-vuotias tamma lähtee paalulta menestysjahtiin kylmäveristen tammalähdössä.

”Sillä tuppaa olemaan laukat aika pinnassa, mutta ravilla se voisi vähän pärjätä”, Jalonen ajattelee.

Hollauksen vastuuvalmentaja ja omistaja on Jalosen tytär Tea. Costnerin Jalonen puolestaan omistaa yhdessä Ville Kinnusen kanssa.

”Ville on Tean mies, ja hän on hyvin innostunut tästä hevoshommasta. Hienoa kun on hyvin porukkaa tässä ympärillä, niin on mukavampaa lähteä raveihinkin”, Jalonen ajattelee.