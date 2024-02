Toto65-ennakko Vermo: Ihamuotilan tallissa kaksi menestyssaumaa

Juho Ihamuotilan tallista Vermon keskiviikkoisella Toto65-kierroksella nähdään kaksi hevosta, kun Think Big ja Mickey Match pyrkivät valloittamaan maan pääradan. Think Big tuossa jo viimeksi onnistui, kun 4-vuotias kiri 4. ulkoa vakuuttavasti ykköseksi. Startteja hevosella on takana talvitauon jälkeen kaksi.

”Se oli jo tauolta paluussaan hyvä ja vaikuttaisi menevän koko ajan eteenpäin”, Ihamuotila toteaa.

Vermossa Think Bigin lähtö on kolmas Toto65-kohde, jossa enintään 7500 euroa tienanneet lämminveriset mittelevät paremmuudestaan 2120 metrin tasoitusajossa. Volttiin hevoselle arvottiin rata neljä.

”Pitäisi sen selvittää voltin nelonen. Vapaalta radalta hevonen oli aiemmin parempi, mutta viime startin perusteella se alkaa oppia myös menemään selästä”, Ihamuotila sanoo.

Valmentajan mukaan Think Bigisssä on kykyjä vielä kehittyä roimasti, mutta hevonen saa itse näyttää mihin siitä on. Avoimiin nelivuotislähtöihin lähteminen ei ole vielä ajankohtaista.

”Ei se vielä riitä niissä, mutta katsotaan mitä kevät ja kesä tuovat tullessaan. Uskotaan kuitenkin, että tässä on kykyjä.”

Tallin toinen starttihevonen on Toto65-pelin päätöskohteessa numerolla kymmenen kilpaileva Mickey Match. Toissa startissa Vermossa ruuna taipui toiselta ilman vetoapua, mutta viimeksi Teivossa puristi samalta juoksupaikalta voittajaksi.

”Vermon taipumiseen ei löytynyt mitään selitystä. Sitä edeltänyt karsintalähtö oli kova ja finaalipäivänä keli oli vähän tätä vastaan, mutta hevonen oli huono. Viimeksi ruuna taas oli oma itsensä”, Ihamuotila summaa.

Vermossa enintään 25 000 euroa tienneiden lämminveristen ryhmäajon juostava matka on 2620 metriä.

”Tuolle matkalle kymppirata on ihan hyvä paikka. Auton takaa hevonen ei muutenkaan ole päässyt hokit jalassa kauhean kovaa matkaan. Tuolla matkalla pitäisi takaakin keretä, jos vain hevosessa on kulkuja”, Ihamuotila ajattelee.