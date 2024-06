Toto65-ennakko Vermo: ”Kuulosti pelottavan hyviltä ne Jukan tarinat”

Kaikki kunnia voittaja Callela Kickoffille, mutta Vincent C.D. ei jättänyt Kuuma Cupin finaalissa viikko sitten epäselvyyttä lähdön parhaasta hevosesta. Jukka Torvisen ajokki kiersi pahan lähtölaukan jälkeen vielä voittotaistoon, mistä laukkasi loppusuoran alussa.

”Jukka sanoi, että olisi voittanut ilman uutta laukkaa, eikä olisi tarvinnut edes ajaa – olisi päästänyt vaan menemään. Hevonen oli vielä niin paineissaan, että laukkasi, ja siitä johtui laukka lähdössäkin. Kuulosti pelottavan hyviltä ne Jukan tarinat”, Roi Iltanen Pia Huusarin tallilta aloittaa.

”Ja olihan se tosi hyvä jo Finlandia-päivänäkin: lopetti viimeiset 800 varmaan ysiä. Hevonen parantaa koko ajan. Voi olla, että ensi vuonna ajetaan jo avoimia lähtöjä.”

Kolmessa viime startissaan Vincent C.D. on juossut ilman joitain kenkiä – viimeksi ilman kaikkia kenkiä. Nyt sen on ilmoitettu juoksevan kengät jalassa, mutta sillä Iltanen ei usko olevan vaikutusta esitykseen.

”Se johtuu vaan radasta, viimeksi se oli liian kova. Ne kengät millä Vincent C.D. juoksee ei monta grammaa paina, ne on olemattomat lisut. Ori on tehnyt yhtä kovia juoksuja kengät jalassakin kuin ilman kenkiä.”

Isompi murhe kuin kengät Roi Iltaselle on takarivin lähtöpaikka.

”Kolmannen kerran peräkkäin on Vermoon kymppirata, jos lasketaan pois viimekertainen kolmonen. Se päästiin itse valitsemaan”, hän mainitsee.

”Ei se tehtävää helpota, mutta miten siitä selvitään, siihen en ota kantaa. Taktiikat on Jukan juttuja. Mun tontti loppuu radan putkiaitaan.”

Tiistain viimeistelyharjoituksissa Roi Iltanen oli kaverina, kun Jukka Torvinen ajoi Vincentiä.

”Oli pirun hyvän näköinen ja pirun hyvän oloinen”, hän kehuu.

Tallin menestys ei ole keskiviikkona Vermossa yksin Vincent C.D:n varassa.

”Ekassa lähdössä on Supervillain, se voisi vähän pärjätä. Dhaki Jet on myös hyvässä kunnossa eikä ole kaukana, jos juoksu onnistuu. I Love You Sisu teki ekaan starttiin meiltä Kouvolassa huonolta paikalta hyvän juoksun ja meni hyvän ajan. Nyt sillä on hyvä paikka, ja sekin voi pärjätä.”

”On meillä hyvä joukkue”, Roi Iltanen summaa.

Vermon Toto65-pelissä on tänä keskiviikkona 60 000 euron jackpot. Peliaika päättyy kello 19.10.