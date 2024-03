Toto65-ennakko Vermo: Matteus Kevättömälle kauden avausvoitto?

Matteus Kevätön ylsi Teivon Toto75-finaaleissa onnistuneen juoksun päätteeksi kolmanneksi häviten vain Issakan Valolle ja Suvionnille. Startti oli 7-vuotiaaksi kääntyneelle orille sen kauden kolmas, ja kunto vaikuttaisi selvästi olevan nousussa.

”Se piteli vuodenvaihteessa ihan tarkoituksella taukoa, mutta tammikuussa kovat pakkasajot sotkivat ajoja. Ajelin sillä reki perässä pehmeässä lumessa peruskuntotreeniä. Hevonen myös vaikuttaisi pikkuhiljaa tulleen aikuiseksi”, valmentaja Pauli Raivio kertoo.

”Teivossa hevonen oli tosi hyvä. Kuopiossa tullut laukka oli harmittava, sillä siellä se teki muuten kovan esityksen.”

Vermossa ajettavaan kylmäveristen pronssidivisioonakarsintaan Matteus Kevätön arvottiin radalle kaksi. Kyydissä jatkaa viime startin tavoin Henri Bollström. Raivio suuntaa Hankasalmelta kohti Vermoa positiivisin miettein.

”Pitkä kuljetus on miinusta, sillä hevonen hieman jännittää matkustamista. Muuten kaikki on ihan hyvin”, Raivio vakuuttaa.

”Lähtöpaikka on hyvä ja hevonen vielä lähtee kovaa matkaan, joten varmaan saadaan hyvä juoksu. Henri saa kuitenkin päättää taktiikan. Hän on siitä hyvä, että uskoo meihin monesti. Vaikka olisi kuinka huono hevonen, niin Henri vain toteaa, että me pärjätään kyllä”, Raivio hymähtää.

Kolmivuotiaana Matteus Kevätön näytti lahjakkuuttaan voittamalla Varsakunkun. Nelivuotiaana se kisasi vain kahdesti, mutta viisivuotiskaudesta eteenpäin tulokset ovat taas olleet nousujohteisia. Viime vuonna ori juoksi 18 starttia totosijoin 2-5-3.

”Mielestäni se pystyy nousemaan vielä kovasti sarjoissaan”, Raivio päättää.

Matteus Kevätön kilpailee Vermon Toto65-pelin päätöskohteessa numerolla 2.