Toto65-ennakko Vermo: Suven Sametin tauolta paluussa yksi kysymysmerkki – "Siinä ei pitäisi olla mitään"

Vermon keskiviikkoinen Toto65-kierros on urheilullisesti huippumielenkiintoinen. Kolme ensimmäistä kohdelähtöä ovat Arvid Åvallin Tammaderby-karsintoja 5-vuotiaille lämminveritammoille. Neljäntenä kohteena ajettavassa suomenhevostammojen KK-24-tammalähdössä kautensa avaa Tapio Perttusen valmentama tähtitamma Suven Sametti. Vermossa hevosen rattaille hyppää ensimmäistä kertaa ajajaliigan kärkinimi Santtu Raitala, kun valmentaja Perttunen kärsii ajokieltoa. 2620 metrin ryhmäajoon valjakko sai radan kaksi.

”Koko talvi on päästy treenaamaan oikein hyvin. Hyvällä mallilla hevonen mielestäni on, kun nyt kautta aloitellaan”, Perttunen toteaa.

Odotukset keskiviikolle ovat valmentajan mukaan muuten todella positiiviset, mutta tallin hevosia viime aikoina kurittanut pöpö nostaa vähän kysymysmerkkejä Suven Sametinkin ympärille.

”Siinä ei pitäisi olla mitään, mutta osa hevosista on ihan rehellisesti alisuorittanut. Hyvin Sametti on kuitenkin treenannut ja kerran on ajettu kovempaa”, Perttunen kertoo ja ajattelee hevosen kehittyneen vielä yhdellä pykälällä talven aikana.

”Aloitetaan kausi nyt tästä, ja haetaan sitten parasta kuntopiikkiä kuningatarkilpailuun. Hyviä tammalähtöjä on tarjolla pitkin vuotta.”

Tavallisesti Suven Sametti on mennyt ilman obersekkiä, mutta keskiviikkona se saatetaan lisätä varustukseen, jos kuski niin haluaa.

”Antaa Santun lämmittää hevosen ja hän sitten päättää tarvitaanko sekkiä vai ei. Kauden avausstartissa sitä voi jopa tarvita, sillä intoa tammalla voi olla aika paljon. Etukengät riisutaan, mutta jenkkikärryistä en vielä ole varma”, Perttunen päättää.

Suven Sametti kilpailee Vermon Toto65-pelin neljännessä kohteessa numerolla 2.