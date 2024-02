Toto65-ennakko Vermo: Zähikäinen aloittaa kautensa huoltopaussilta

Markus Dahlströmin tallin tähtiin lukeutuva Zähikäinen teki sarjoissaan viime syksynä hurjan nousun keräten muutamaan kuukauteen liki 33 000 euron tienestit. Noihin startteihin mahtui kaksi 10 000 euron arvoista 75-finaalivoittoa, mutta myös epäonnea Villinmiehen Tammakilvan finaalissa tulleen laukan muodossa.

Joulukuun lopussa ajetun tammadivisioonafinaalin jälkeen Zähikäisellä pidettiin suunniteltu huoltopaussi, kunnes nyt on aika aloittaa uusi kilpailukausi. Keskiviikkona Vermossa ajettavaan 2120 metrin tammavolttiin Zähikäinen starttaa paalun ykkösradalta.

”Hyvillä mielin tullaan Vermoon. Ajettiin ennen Kuopiota aika tiheään kilpaa, joten ihan suunniteltu paussi annettiin nuorelle hevoselle. Katsottiin jo hyvissä ajoin, että tästä lähdöstä voitaisiin jatkaa starttailua”, Dahlström kertoo.

”Ei tässä kohtaa edes ollut tarkoitus pitää pitkää taukoa.”

Vermossa Zähikäinen saa vastaansa heti tasokkaita hevosia, kun paalulta sen kanssa matkaan avaavat Villilempi ja Mieletön Melinda. Dahlström kertoo olevansa luottavainen pärjäämisen suhteen, kunhan hevonen pysyy ensimetreillä oikealla askellajilla.

”Lähtöpaikka on ihan hyvä ja toivottavasti se saa tuosta kohtuulliset asemat. Kovia pakkasia on ollut, mutta treenejä on päästy ajamaan ihan suunnitellusti”, Dahlström toteaa.

Isompia tavoitteita ei hevosen kuusivuotiskaudelle olla tehty, mutta nuoren vähän startanneen tamman voisi helposti kuvitella jatkavan sarjoissaan nousua.

”Paljon se petrasi lyhyeen aikaan, kun viime kausi aloitettiin vasta elokuussa”, Dahlström sanoo.

Kyvyt Zähikäisellä varmasti riittävät tulevaisuudessa nousemaan aina suomenhevostammojen huipulle, mutta tänä vuonna kovimpiin karkeloihin osallistuminen tuntuu vielä kaukaiselta.

”Startteja sillä on vasta 21. Pelikka ei ollut valmennuksessani, mutta sen ohjastajana pääsin osallistumaan kuningatarkilpailuun. Vaikka kyseessä oli kokenut hevonen, paras terä tuntui jäävän niihin lähtöihin. On se kilpailuna vaan niin kova”, Dahlström päättää.

Zähikäinen kilpailee Vermon Toto65-pelin avauskohteessa numerolla 1. Jackpot-rahaa kierroksella on jaossa 60 000 euroa.