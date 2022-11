Toto65-ennakko: Voittokone pyrkii karkuun enemmän tienanneilta tammoilta

Keskiviikon pääpelin kahdeksantena kohteena toimii lämminveritammojen 2120 metrin tasoitusajo. Enintään 38 000 euroa tienanneet starttaavat paalulta, ja sitä enemmän mutta korkeintaan 100 000 euroa tienanneet kiihdyttävät 20 metrin takamatkalta.

Paalun nelosradalta matkaan lähtee tämän vuoden kuudesta kisastaan neljä voittanut Perchpond. 7-vuotias tamma on kokenut kauden avausstartin jälkeen ainoastaan yhden tappion. Se tuli reilun kuukauden takaisessa Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalissa, kun Perchpond sijoittui kovatasoisessa loppukilpailussa toiseksi ylivoimaisesti voittaneen Let’s Get It Upin jälkeen.

Lahden finaalin jälkeen Perchpond on startannut kahdesti ja voittanut molemmat kisat. Edellinen täysosuma tuli puolitoista viikkoa sitten Jyväskylässä keulapaikalta, joten vire vaikuttaisi sen perusteella olevan ennallaan.

”Kaiken pitäisi olla kunnossa”, yhdessä Katja Ampujan kanssa hevosta valmentava Jouni Hakkinen vahvistaa.

Jyväskylässä Perchpond kilpaili pitkästä aikaa tasoitusajossa. Edellisen kerran tamma oli kiihdyttänyt voltista vuoden 2020 maaliskuussa. Se on ainoa kerta, kun Perchpond on kilpaillut Vermossa, eikä siitä jäänyt kovin lämpimiä muistoja, sillä suurena suosikkina kisaan lähtenyt tamma laukkasi molemmilla lähtöyrityksillä heti kilpailusuuntaan käännyttäessä.

”Viimeksi se sujui hyvin, joten pakkohan se on uskoa, että niin sujuu tälläkin kertaa. Viimeksi sillä oli sama paikka, mutta yksi jäi pois, joten paikka oli lopulta kolmosradalla”, Hakkinen viittaa Jyväskylän kisaan.

”Syy volttilähtöjen vähäisyyteen on juuri se Vermon reissu, kun se ei yrittänytkään lähteä ravia. Viimeksihän se oli ihan rauhallinen. Lisäksi tammoille on paljon volttilähtöjä, niin pakkohan näitä on siksikin yrittää.”

Perchpond on ollut voitokas läpi uransa. Neljättä kauttaan kilpaileva tamma on voittanut peräti 16 kertaa 27 yrittämällä. Kuluvan kautensa Perchpond pääsi aloittamaan vasta syksyllä, kun viime vuoden marraskuussa alkanut tauko venyi monen pienen ongelman vuoksi.

”Räkätautia ja vuohisrupea. Lisäksi tamma vähän kolhaisi itseään. Ei mitään suurempaa, mutta monta pienempää harmia.”