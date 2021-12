Toto65-ennakko: Voittokoneen avaustappioon löytyi syy

Tulevan maanantain Magic Monday -ravit jakautuvat Kouvolan ja Kaustisen kesken. Toto65-pelin päätöskohteena ajetaan enintään 11 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2100 metrin ryhmäajo.

Mukana kisassa on muutama oikein hienosti viime aikoina menestynyt suomenhevonen, mutta parhaan statistiikan omaa Avot. Orimattilassa talliaan pitävän Teemu Okkolinin valmennettavan tauluun tuli kauneusvirhe viimeksi Mikkelissä, kun se taipui keulapaikalta kuudenneksi. Ennen sitä 9-vuotias ruuna oli voittanut kaikki uransa kahdeksan kisaa.

Vaikka viime startissa tempo oli melko reipasta alusta saakka, olisi Avotin voinut odottaa taistelevan kärkisijoista. Valmentaja paljastaa vaisuuden johtuneen sairastumisesta.

”Hyvillä mielin lähdetään. Ruuna oli viime startissaan kipeä”, Okkolin kertoo. ”Meillä muutama hevonen floppasi juuri silloin. Hevosilla oli virus päällä, mikä näkyi ikävä kyllä vasta startissa.”

Nyt kaiken pitäisi olla kunnossa. Valmentajan mukaan treenit ovat sujuneet normaalisti, eikä hevosen veriarvoissa ole ollut mitään poikkeavaa. Okkolin uskookin ruunan taistelevan aivan kärkisijoista.

”Olen sen hevosen kohdalla toiveikas. Välillähän ne tietysti häviävät, näin se menee.”

Voittokantaan palaaminen ei jää myöskään lähtöpaikasta kiinni. Lujaa kiihdyttävä Avot starttaa valmentajan itsensä ohjastamana kolmosradalta. Ruuna on usein nähty keulapaikalla, mutta Okkolin ei ole ainakaan vielä lyönyt taktiikkaa lukkoon.

”Se lähtee automaattisesti aika kovaa. Se on muutenkin ihan reipas poika, mutta en ole katsonut, onko siinä muita nopeita avaajia. Lähdetään kuitenkin reippaasti matkaan, katsotaan sitten tilannetta.”

Avot on aloittanut kilpailemisen vasta tänä vuonna. Vaikka suomenhevoset kehittyvät selvästi lämminverisiä hitaammin, on selvää, että vasta 9-vuotiaana harvemmin tullaan radoille, jos ei nuoruudessa ole sattunut haaveria. Näin kävi myös Avotille, joka loukkasi pahoin jalkaansa, eikä siksi päässyt debytoimaan kaviourille aiemmin.

Kilpauran käynnistyttyä, on Sauli Lähdeniemen kasvattama ja omistama ruuna tehnyt kovaa jälkeä. Se tuntuu myös ymmärtävän kilpailemisen päälle, sillä vapaa-ajalla se ottaa rennosti, mutta radalla syttyy juoksemaan.

”Avot on aika meneväinen kaveri. Kun ollaan töissä, sitten kanssa ollaan töissä. Vapaalla se puolestaan todella on vapaalla”, Okkolin nauraa. ”Tarkoitus on ajaa talvi kilpaa. Sillä on kykyjä ja potentiaalia nousta sarjoissaan.”

Okkolin tuo Kouvolaan myös toisen lupaavasti uransa aloittaneen suomenhevosen. Kukkarosuon Oona starttaa Kouvolan neljännessä lähdössä, joka ei ole Toto65-kohteena.

”Viimeksi se voitti ihan suht helposti. Tamma jännittää vielä vähän startteja, mutta tosi hyviä juoksuja se on tehnyt. Siltä on lupa odottaa oikeinkin hyvää panosta. Ilman muuta lähdemme toiveikkaina.”

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.